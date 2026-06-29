AUTO STRADA MODENA（モデナ）発売開始
株式会社阿部商会（本社:東京都千代田区、代表取締役:阿部 文保）は、取扱ブランド「AUTO STRADA（アウトストラーダ）」より、2026年7月に「MODENA（モデナ）」を発売いたします。
シンプルでありながら圧倒的な存在感を放つ5本のスポークデザインと、深く落とし込まれたディープリムを採用。当時のスーパースポーツや国産チューニングカーシーンを象徴するスタイルとして、多くのファンを魅了してきました。流行に左右されない普遍的なデザインを再現し30数年の時を経て、2ピースフル鍛造ホイールとして復刻。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353324/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353324/images/bodyimage2】
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20260623509.html
阿部商会AUTO STRADA Webサイト：https://abeshokai.jp/auto-strada_archives
MODENA LP：https://abeshokai.jp/modena
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
Instagramのフォローを是非お願いいたします。
https://www.instagram.com/autostrada_japan/
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
配信元企業：株式会社阿部商会
シンプルでありながら圧倒的な存在感を放つ5本のスポークデザインと、深く落とし込まれたディープリムを採用。当時のスーパースポーツや国産チューニングカーシーンを象徴するスタイルとして、多くのファンを魅了してきました。流行に左右されない普遍的なデザインを再現し30数年の時を経て、2ピースフル鍛造ホイールとして復刻。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353324/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353324/images/bodyimage2】
データは下記URLよりダウンロード頂けます。
http://abeshokai-databank.com/article/20260623509.html
阿部商会AUTO STRADA Webサイト：https://abeshokai.jp/auto-strada_archives
MODENA LP：https://abeshokai.jp/modena
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
Instagramのフォローを是非お願いいたします。
https://www.instagram.com/autostrada_japan/
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
配信元企業：株式会社阿部商会
プレスリリース詳細へ