株式会社武蔵野フーズ(所在地：埼玉県朝霞市、代表取締役社長：常盤 暁雄、以下、武蔵野フーズ)は、株式会社サイボク(本社：埼玉県日高市)および笛木醤油株式会社(本社：埼玉県比企郡川島町)と共同開発した『武蔵野うどんと肉汁うどんつゆセット』を2026年6月22日に発売いたしました。





埼玉県三社共同開発「武蔵野うどんと肉汁うどんつゆセット」





本商品は、埼玉県の郷土食として親しまれている「武蔵野うどん」をテーマに、埼玉県を代表する三社の技術とこだわりを結集した共同開発商品です。

サイボクのブランド豚「ゴールデンポーク」、笛木醤油の伝統製法による「金笛醤油」、武蔵野フーズが製造する埼玉県産小麦100％の武蔵野うどんを組み合わせることで、埼玉の魅力を全国へ発信する商品として開発いたしました。









■開発背景

武蔵野うどんは、武蔵野台地一帯で古くから食べ継がれてきた埼玉県を代表する郷土食です。農作業の合間に食べられていたことから、しっかりとしたコシを持つ太麺と、豚肉の旨みが溶け込んだ温かい肉汁につけて味わう独特の食文化が育まれてきました。

埼玉県には全国に誇る食品メーカーや伝統産業がありますが、それぞれの魅力が一体となって発信される機会は決して多くありません。

そこで今回、埼玉を味わう一杯をコンセプトに、三社それぞれの強みを融合した共同開発プロジェクトを立ち上げました。

・サイボクのブランド豚「ゴールデンポーク」

・笛木醤油の伝統醸造技術

・武蔵野フーズの製麺技術

埼玉県が誇る食文化を全国へ届けることを目指し、地域企業の連携によって誕生した商品です。









■商品の特長

(1) サイボクのブランド豚「ゴールデンポーク」

自社牧場で育てられたゴールデンポークは、きめ細かな肉質とやわらかな食感、口の中でとろけるジューシーな脂の旨みが特長です。肉汁うどんの味の決め手となる豚肉の旨みを存分に引き出しています。

(2) 笛木醤油「本醸造醤油」

寛政元年(1789年)創業。国産丸大豆・国産小麦・天日塩のみを原料に、大きな杉桶の中で、二夏ゆっくりと発酵熟成させた本醸造醤油です。芳醇な香りと奥深いコクが肉汁つゆの味わいを引き立てます。

(3) 埼玉県産小麦100％使用「武蔵野うどん」

埼玉県産小麦「さとのそら」を100％使用。特注の切刃により、昔ながらの武蔵野うどん特有の“ワシワシ”とした食感と力強いコシを再現しました。

噛むほどに広がる小麦本来の風味をお楽しみいただけます。





ゴールデンポークの旨みと金笛醤油の香りが広がる肉汁うどん 三社共同開発だからこそ実現した味わい





■三社共同開発だからこそ実現した味わい

肉汁うどんのおいしさを左右するのは、「豚肉」「醤油」「麺」です。それぞれの分野で長年培われた技術とこだわりを持つ三社が連携することで、本場埼玉の肉汁うどんを再現しました。

埼玉県を代表する企業同士が力を合わせることで、地域の魅力を全国へ発信する新たな取り組みとしても注目されています。









■商品概要

商品名 ：武蔵野うどんと肉汁うどんつゆセット

内容 ：・武蔵野うどん

・肉汁うどんつゆ

商品特長：・埼玉県産小麦100％使用

・サイボク「ゴールデンポーク」使用

・笛木醤油「本醸造醤油」使用

・埼玉県三社共同開発商品

販売 ：冷凍庫に、プロの一杯を。「本格冷凍麺工房武蔵野」

業務用冷凍食品通販サイト「クーリン」









■販売サイト

2026年6月22日販売開始





●本格冷凍麺工房武蔵野

本格冷凍麺工房武蔵野





URL： https://menkobo-musashino.com/

自宅で専門店級の麺料理を簡単に再現できるよう、麺のプロフェッショナルが設計しております。調理時間わずか数分、冷凍技術により打ち立て食感がお楽しみいただけます。





●CooLiN’

業務用冷凍食品仕入れサイトCooLiN’





全国の量販店への導入に向け、現在販売活動を強化しております。

通販ストアURL： https://coolin.co.jp/









■会社概要

株式会社武蔵野フーズ





●株式会社武蔵野フーズ

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

事業内容： パン・麺類・惣菜・健康食品等の製造販売

URL ： https://www.ms-net.co.jp/ms-foods/





株式会社サイボク





●株式会社サイボク

所在地 ： 〒350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546番地

事業内容： 種豚の育種改良、肉豚の生産・食肉の製造・加工・販売

URL ： https://www.saiboku.co.jp/





笛木醤油株式会社





●笛木醤油株式会社

所在地 ： 〒350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草660

事業内容： 醤油・醤油加工調味料等の製造・販売

URL ： https://kinbue.jp/









【会社概要】

商号 ： 株式会社武蔵野フーズ

代表者 ： 代表取締役社長 常盤 暁雄

所在地 ： 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

設立 ： 昭和52年9月

事業内容： 食品製造業

資本金 ： 3,600万円

URL ： https://www.ms-net.co.jp/ms-foods/