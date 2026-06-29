とろけるクレープの MOMI&TOY′S は、初夏を彩る白桃タルトと、ブルーベリータルト仕立てのクレープ２種を期間限定で販売します

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」は、初夏を彩る、白桃タルトとブルーベリータルト仕立てのクレープ２種を７月６日（月）より期間限定で販売いたします。

とろけるダブルアイス白桃タルト 730 円（税込）

画像はイメージです

白桃の果肉を贅沢に使用したソースに、深みのあるバニラアイスを重ねました。

なめらかなカスタードのコクと、香り高いバタークッキーの軽やかな食感がまるで白桃タルトをそのまま味わっているかのような満足感を生み出します。

ひと口ごとに広がる白桃の香りと、アイスのひんやりとした食感が初夏にぴったりな夏季限定クレープです。

【販売期間】2026 年 7 月 6 日 (月) ～ 2026 年 7 月 26 日 (日)

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

とろけるダブルアイスブルーベリータルト 730 円（税込）

画像はイメージです

深いコクと華やかな香りが広がるブルーベリーソースに、まろやかなバニラアイスを贅沢に重ねました。 なめらかなカスタードのやさしい甘さと、バタークッキーのさくさくとした軽やかな食感がまるでブルーベリータルトをそのまま味わっているかのような満足感を生み出します。 ひと口ごとに広がるフルーティーな酸味と、アイスのひんやりとした食感が初夏の訪れを感じさせる夏季限定クレープです。

【販売期間】2026 年 7 月 6 日 (月) ～ 2026 年 7 月 26 日 (日)

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

■MOMI&TOY'S について

パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。

一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキを薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感 が特徴です。

MOMI&TOY'S 公式サイト https://momiandtoy.com/(https://momiandtoy.com/)

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 65 店舗（2026 年 3 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 27 店舗、MOMI&TOY'S 28 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com