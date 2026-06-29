AKRacing、麻雀に最適化されたゲーミングチェア「MJ Grey」を発売　日本プロ麻雀連盟ロゴ入りモデル「MJ Grey JPML」も展開

テックウインド株式会社岡田紗佳プロもお勧め。AKRacing初のローバックタイプチェア

テックウインド株式会社（代表取締役社長：川崎兵庫、本社：東京都文京区）は、同社が取り扱うゲーミングチェアブランド「AKRacing（エーケーレーシング）」より、既存モデルと比較して背もたれの高さを抑え、麻雀に最適化されたローバックタイプチェア「MJ Grey」を2026年6月29日（月）より発売いたします。本製品は、ローバック設計に加え、10年相当の加速劣化試験をクリアした高級車グレードの国産合成皮革を採用することで、長時間の利用が想定される麻雀荘をはじめとする各種遊技施設でも安心して導入いただける高耐久仕様を実現しました。また、日本プロ麻雀連盟公認モデルとして展開し、同連盟のロゴを刺繍で施した「MJ Grey 日本プロ麻雀連盟モデル」も発売いたします。

【遊技施設向けローバックチェアが新登場】

ゲーミングチェアのリーディングブランドであるAKRacingは、独自設計による快適性と疲労軽減効果により、eスポーツシーンをはじめゲーミング用途で高い信頼と実績を獲得しています。また、その機能性が評価され、オフィスチェアとしての企業導入に加え、野球場やサッカースタジアム、映画館や空港など公共施設への設置も進んでいます。AKRacingはレーシングシートの設計・製造をブランドの起源としていることから、これまでは頭部までサポートするハイバックタイプチェアを中心に展開してきました。一方で、高さを抑えたローバックタイプモデルを求める声も数多く寄せられていました。特にeスポーツ同様に長時間座って対局する麻雀荘をはじめとする各種遊技施設からの強い要望を受け、数年にわたりローバックタイプモデルの開発を進めてきました。遊技施設導入にあたって求められる法令面での要求事項をクリアした新モデルとして、このほどMJ Greyを発表、発売いたします。

【長時間利用を支える快適性と高い耐久性、安全性】

本製品のチェアとしての基本コンセプトは従来のモデルを踏襲し、座面部分は幅・奥行ともゆとりを持たせて安定感のある座り心地を実現しています。独自の体圧分散構造を採用した高密度ウレタンフォーム製シートクッションにより、身体にかかる負荷を効果的に分散し、長時間の着座でも疲労が蓄積しにくい設計です。ローバックタイプでありながら取り外し可能なランバーサポートが付属し、ゆったりと身体を預けることができます。最大135度のリクライニング機能も搭載し、休憩時間にリラックスすることも可能です。張地にはハイエンドオフィス向けモデルPro-X JPシリーズで採用している、耐久性を重視した特殊コーティング加工を施した国産合成皮革を採用しています。実際に日本製高級車に採用されているシート素材と同等の素材ですので、不特定多数のユーザーが高回転で利用する遊技施設での運用にも耐えうるヘビーデューティな仕様です。さらに本製品の張地素材は、自動車用内装材料の難燃性技術基準であるJIS-D-1201に基づく燃焼試験において「不燃性または自消性あり」と認められており(*)、安全性にも配慮しています。もちろん、本製品は遊技施設用途に限らず、一般的なデスクチェアとしても使用可能です。ハイバックタイプ特有の圧迫感を抑えたデザインのため、より開放感のあるチェアを求めるユーザーにも適しています。

【日本プロ麻雀連盟公認モデルとして展開】

本製品は日本プロ麻雀連盟公認モデルとなっており、開発にあたっても同連盟のアドバイスを受けています。製品ビジュアルには同連盟に所属し、モデルとしても活躍しているプロ雀士 岡田紗佳プロが出演します。また、同連盟が8月上旬にリニューアルオープンする巣鴨本部道場の全16卓に本製品を導入いただく事が決定しており、所属プロの日々の研鑽、競技会において快適なプレー環境をサポートします。本製品のバリエーションモデルとして展開する「MJ Grey 日本プロ麻雀連盟モデル」は、同連盟のロゴが刺繍加工で施された競技麻雀ファン必見のモデルとなっています。

日本プロ麻雀連盟ロゴを背もたれに刺繍加工【先行導入施設でも高評価、組立済モデルも展開】

本製品は東京・赤坂の個室麻雀施設”BUZZ麻雀”に先行導入されており、長時間対局しても疲れにくいチェアとして利用者様に好評を得ています。本製品の導入により、施設全体の上質な空間演出と、利用者様の快適性・体験価値向上が期待できることから、プレミアム感を重視する施設運営者にとって注目の製品です。標準モデル、日本プロ麻雀連盟モデルともに、組み立て不要ですぐに使用できる組立済モデルもご用意しています。設置後すぐに運用を開始したい施設や法人のお客様におすすめです。

AKRacingは、既成概念にとらわれない商品企画やジャンルを超えたコラボレーションを通じて、多様なライフスタイルに寄り添う製品を提案してまいりました。今後も快適性・機能性・耐久性・デザイン性を高次元で融合した製品開発を推進し、オフィス、スポーツ施設、遊技施設などさまざまな空間に新たな価値を提供してまいります。

(*)張地素材に関する試験結果であり、椅子全体の難燃性試験結果ではございません

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178136/table/3_1_2c34cf55eb5e7fe961dd6917812d730e.jpg?v=202606291152 ]

ご購入はこちら

AKRacing公式サイト：https://www.akracing.jp/products/detail/56

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4QK77YH

■商品イメージ

MJ GreyMJ Grey JPML ( 日本プロ麻雀連盟ロゴ入り)

■BUZZ麻雀について

(出演：岡田紗佳プロ)

全3室 AKRacing MJ Grey導入

施設情報：

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-72赤坂イーデンビル 6F

ご予約はこちらから：https://buzz-st.com/mahjong

■AKRacingについて

AKRacingは究極のゲーマー用チェアを目指し、カーレーシングシートの技術に裏付けられた先進的な設計を取り入れたプロフェッショナル仕様のチェアブランドです。2015年の国内発売以来、長時間プレイにおける快適性とシビアな場面での集中力を追い求めるプロゲーマーやアスリートゲーマーから高い支持を受けています。AKRacingは今後もプレイヤーの皆様に寄り添いながら、拡大を続けるeスポーツシーンに高品質なゲーミングファニチャーを提案して参ります。

■テックウインド株式会社について

テックウインド株式会社は、海外の有力IT機器メーカー各社の正規代理店として国内パソコン市場の黎明期から最新かつ最適な製品群を日本に紹介して参りました。近年はゲーミングデバイス市場の隆盛を受け、ゲーマーのエクスペリエンスを向上される先進的なコンピューター周辺機器も積極的に開拓、提案を行っています。

本リリースに関するお問い合わせ先

取材、プレス関係者様向けお問い合わせフォーム

https://www.tekwind.co.jp/contact/form.php?init=3

テックウインドWebサイト AKRacing特設ページ

https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/category.php

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