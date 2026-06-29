【7月14日開催】Anyflow、クラウドサーカスと「SaaSのLTV最大化」についてのウェビナーを共催

Anyflow株式会社

Anyflow株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：坂本連）は、クラウドサーカス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金井 章浩）と共同で、SaaS事業者向けウェビナーを2026年7月14日（火）12:00～13:00に開催することをお知らせします。

■ 開催概要

- 日時：2026年7月14日（火）12:00～13:00- 形式：オンライン（ウェビナー）- 定員：先着100名- 参加費：無料- 申し込み：https://fullstar.cloudcircus.jp/media/event/20260714(https://fullstar.cloudcircus.jp/media/event/20260714?utm_source=anyflow&utm_medium=email&utm_campaign=anyflow)

■ 開催背景

AI時代の到来により、競合SaaS間での機能差は急速に縮まりつつあります。その結果、顧客がSaaSを選ぶ基準も従来とは大きく変化しており、新規獲得・解約防止・アップセルといった各フェーズでの打ち手の再検討が求められています。

本ウェビナーでは、LTVを最大化するための顧客視点の組織設計・実務ノウハウを、両社の実践知と具体事例をもとに提供します。「今の自社のアプローチは時代に合っているか」を問い直す機会として、SaaS事業に携わるビジネスパーソンにお役立ていただける内容です。

■ こんな方におすすめ

■ プログラム内容

- SaaSの事業責任者 兼 プロダクトマネージャーの方- AI時代における顧客の選定基準の変化や最新トレンドをキャッチアップしたい方- 自社の解約防止・拡大施策を他社事例と照らし合わせて見直したい方- 選ばれるSaaSの作り方～顧客の「選ぶ」理由の変化、プロダクトへの反映の考え方、連携の重要性～- 解約を防ぎ、拡大させる実務ノウハウと事例～解約を減らす方法、アップセルを増やす方法～- パネルディスカッションお申し込みはこちら :https://fullstar.cloudcircus.jp/media/event/20260714?utm_source=anyflow&utm_medium=email&utm_campaign=anyflow

■ 登壇者紹介

鯵坂 賢（あじさか けん）

クラウドサーカス株式会社 プロダクト統括本部 セールス3課 マネージャー

新卒でクラウドサーカスに入社後、インサイドセールス・フィールドセールス・パートナービジネス領域での新規顧客獲得に従事。2025年にはマネージャー職と並行して営業成績全社1位を獲得。現在はプロダクト統括本部のフィールドセールスマネージャーとして、66,000社以上へのSaaSツール提供で培ったカスタマーサクセスノウハウを軸に、SaaS企業の成長支援に取り組む。

須永 智成（すなが ともなり）

Anyflow株式会社 Anyflow Embed 事業責任者・プロダクトオーナー

2017年に理系大学院を卒業後、金融グループに新卒入社しスマートフォンアプリのPMを経験。2020年よりインタラクティブ動画スタートアップのMILに転職し、営業・カスタマーサクセスを経てPMへ。2023年、外部連携の課題を解決するAnyflow Embedの可能性に共感しAnyflowに参画。現在は同プロダクトの事業責任者・プロダクトオーナーとして、SaaS企業のインテグレーション課題解決を牽引する。

■ Anyflow株式会社について

会社名 ： Anyflow株式会社

代表 ： 代表取締役CEO 坂本 蓮

設立 ： 2016年2月12日

本社所在地： 東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア6階

URL ：https://anyflow.jp

■ クラウドサーカス株式会社について

会社名 ： クラウドサーカス株式会社

代表 ： 代表取締役 金井 章浩

設立 ： 2009年4月1日

本社所在地： 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス21F

URL ：https://cloudcircus.jp/