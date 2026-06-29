ルスツリゾートゴルフ72、ゴルフ場を丸ごと貸し切りできる「ゴルフ場貸し切りプラン」を提供開始

加森観光株式会社

ルスツリゾート（北海道虻田郡留寿都村）は、企業や団体によるMICE（Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event）利用をはじめ、各種イベントや特別な体験型プログラムに対応する「ゴルフ場貸し切りプラン」の提供を開始いたします。

本プランでは、ルスツリゾートゴルフ72のタワーコース、いずみかわコース、リバーコース、ウッドコースを対象に、ゴルフプレーはもちろん、企業イベントや研修、展示会、ウォーキングイベントなど、多様な用途で広大なゴルフコースを貸し切りでご利用いただけます。

広大な自然空間を自由な発想で活用

貸し切り利用時間は対象日の午前7時から午後5時までの10時間。最大200名規模での利用を想定しており、ゴルフコンペの開催に加え、散策やジョギングイベント、コース内の池を活用した釣り体験など、従来のゴルフ利用にとらわれない自由な活用が可能です。なお、芝生コンディションの維持に支障をきたす行為や、バーベキューなど火気を使用する行為は禁止といたします。

MICEや企業イベントの新たな選択肢

近年、企業研修やインセンティブ旅行、国際会議、展示会などにおいて、参加者へ特別な体験価値を提供することが求められています。本プランは、他施設では実現が難しい広大な自然空間を活用し、参加者同士の交流や創造的な活動を促進する新たな会場利用の選択肢として提案するものです。

ルスツリゾートでは、多言語対応や交通アクセス環境の整備、安全管理体制の強化を進めており、本プランを通じて他施設との差別化を図るとともに、テクノロジーとホスピタリティを融合した「スマートMICE」の誘致を目指します。

プラン概要

［利用時間］

7:00～17:00（10時間）

［対象コース］

タワーコース

いずみかわコース

リバーコース

ウッドコース

［利用料金］

平日 1,500,000円

土日祝日 2,000,000円

［料金に含まれるもの］

ゴルフ場利用税 (ゴルフプレーを行う場合)

入湯税

ロッカーフィ

※レストランおよび練習場のご利用は別途料金となります。

［想定最大利用人数］

200名（50組）

※平日は定休日コースを対象とし、土日祝日は営業状況に応じて実施可能日を設定いたします。

※タワーコースおよびいずみかわコースでレストラン・浴室をご利用の場合は、一般のお客様との共用となります。

ご利用シーン（例）

・大規模ゴルフコンペ（特別ルールを設定したオリジナル大会の開催が可能）

・招待制ゴルフイベント（別途料金にてプロゴルファーやゲストの手配も可能）

・インセンティブ旅行における特別プログラム

・チャリティーゴルフ大会

・記念大会・周年イベント

・社内レクリエーション（ゴルフ利用のほか、散策や釣り体験などにも対応）

・団体イベント・展示会（コース内に展示スペースの設置が可能）

・映画・ドラマ・CM・プロモーション映像等の撮影

お問い合わせ

ルスツリゾートゴルフ72 タワーコース

Tel. 0136-46-2205（水曜定休日）

ルスツリゾートゴルフ72 :https://rusutsu.com/golf/