ヘリテージ・オークションズ、「時を超える珠玉のアイコン」展を銀座三越で開催 世界各国から集結した貴重なコレクションを一般公開

Heritage Auctions Japan株式会社

ヘリテージ・オークションズは、2026年7月8日（水）から7月13日（月）までの6日間、銀座三越にて一般展示会「時を超える珠玉のアイコン」展を開催いたします。

本展では、歴史を彩ってきた数々の「アイコン」を、スポーツ、映画、そしてポップカルチャーの世界から厳選してご紹介いたします。普段は目にする機会の少ない貴重なコレクションを、日本国内はもとより世界各国から集め、時代を象徴する品々や伝説的な人物ゆかりのアイテムを展示いたします。それぞれの品が持つ歴史や物語とともに、その唯一無二の魅力をご堪能いただけます。

ぜひこの特別な機会に、珠玉のコレクションを会場にてご覧ください。

■展示品の一例

ベーブ・ルース 1933年 Goudey #53 PSA NM 7

大谷翔平 2018年 MLB投手デビュー戦 実使用・直筆サイン入りボール

マイケル・ジョーダン 1986年 Fleer ルーキーカード #57 BGS Gem Mint 9.5

また、ヘリテージ・オークションズにご興味をお持ちの皆様を対象に、無料相談会も同時開催いたします。展示会期間中は、米国ダラスおよびニューヨークからスポーツ部門の専門家が来日するほか、東京事務所所属のトレーディングカード専門家も会場にて皆様をお迎えいたします。ご出品や査定、コレクションに関するご相談など、この機会にぜひお気軽にお声がけください。

なお、会場での無料査定をご希望の方は、事前予約をおすすめしております。ご希望の日時とお品物の概要を、Japan@HA.comまでご連絡ください。

■展示会概要

ヘリテージ・オークションズ「時を超える珠玉のアイコン」展

日時 : 2026年7月8日（水）～ 7月13日（月）10:00～20:00

*7月10日（金）は全館イベント開催のため休業いたします。

*最終日は17:00までとなります。

場所 : 銀座三越 新館7階 催事物会場

〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

03-3562-1111

入場料 : 無料

■お問合せ先 :

ヘリテージ・オークションズ・ジャパン

メールアドレス : Japan@HA.com

TEL：03-6257-1131

ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）について

ヘリテージ・オークションズは、米国で設立された最大の美術品・収集品オークションハウスであり、オンライントラフィックおよび取引額において世界最高水準を誇る、世界最大の収集品オークション会社です（SimilarWebおよびHiscox Reportより）。ニューヨーク、ダラス、ビバリーヒルズ、シカゴ、パームビーチ、ロンドン、パリ、ジュネーブ、アムステルダム、ミュンヘン、香港、東京にオフィスを展開しています。

200万人以上のオンライン入札会員を擁する公式ウェブサイト「HA.com」では、700万点以上の商品の画像や詳細情報を遡って検索することが可能です。さらに、無料のオンラインアカウントをご登録いただくことで、700万点を超える落札実績をご覧いただけます。

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ヘリテージは2024年に東京オフィスを開設し、オークション参加、出品、査定、輸送手配などについて、日本語でのサポートを提供しています。

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