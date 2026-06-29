総重量500g超！濃厚なのにさっぱりと味わえる夏限定丼が登場！7/1（水）～全国の伝説のすた丼屋で『おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼』を発売！

株式会社アントワークス

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークス(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：早川 淳)は、2026年7月1日 (水)より『おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼』を全国の店舗(一部店舗を除く)にて期間限定で販売いたします。

公式サイト :https://sutadonya.com/2026/06/26/7-1%e6%b0%b4%ef%bd%9e%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%81%8a%e3%82%8d%e3%81%97%e3%83%9d%e3%83%b3%e9%85%a2%e3%81%99%e3%81%9f%e3%81%bf%e3%81%aa%e7%84%bc%e8%82%89%e3%82%b3/

■濃厚なのにさっぱり！牛ハラミ×豚バラ×牡蠣だしポン酢の夏限定すたみな丼が登場！

7月は気温や湿度の高い日が続き、本格的な夏の到来を前に体力を消耗しやすい時期です。また、暑さによる食欲の低下や疲労感を感じる方も少なくありません。

『食を通じて日本全国、さらには世界の人々の底力となる』という企業理念を掲げる当店は、本格的な夏を迎える前にしっかりとすたみなをつけていただきたいとの想いから、『おろしポン酢すたみな焼肉コンビ丼』を開発いたしました。

当店特製のすたみな焼肉ダレで焼き上げた牛ハラミと豚バラに、牡蠣だしポン酢とおろし大根を合わせることで、食べ応えと食べやすさを両立。濃厚でありながらもさっぱりと食べ進められる、期間限定のすたみな丼です。

『おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼』1,390円（税込）

牛ハラミと豚バラを、当店特製のすたみな焼肉ダレで長ネギとともに炒め上げ、大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量500g超の焼肉丼です。 “すたみな焼肉ダレ”は、当店オリジナルの焼肉ダレをベースに、すた丼に使用している秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした特製ダレ。仕上げに粗くすりおろした大根と牡蠣だしポン酢をトッピングすることで、ニンニクの効いた 濃厚な旨みと、おろしポン酢による爽やかな後味をお楽しみい ただける一杯に仕上げました。

■定食スタイル＆ボリュームアレンジで幅広いニーズに対応

ご飯とおかずを別々で召し上がりたいというお客様のために、定食スタイルもご用意しております。また、元祖盛り（並）の約2/3の量である『腹八分目』もご用意しております。さらに、ボリュームを求める方に向けて、並盛の2倍の肉を豪快に盛り付けた『肉W盛り』もご用意しております。

お客様のニーズに合わせて、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

『定食』1,490円（税込）『腹八分目盛り』1,290円（税込）『肉W盛り』2,090円（税込）

■商品概要

■販売商品・価格：

・おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 1,390円（税込）

・おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 腹八分目 1,290円（税込）

・おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼 肉W盛り 2,090円（税込）

・おろしポン酢すたみな焼肉コンボ定食 1,490円（税込）

※味噌汁付・ポン酢別添え

※各種デリバリーサービスでの販売価格は、店内でご飲食の場合と異なります

※一部店舗では価格が異なる場合がございます

※当商品は、食材がなくなり次第販売終了いたします

■発売日 ：2026年7月1日（水）より期間限定

■販売店舗：「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗、デリバリー専門店を除く。詳細はホームページ：https://sutadonya.com/をご覧ください

■「伝説のすた丼屋」概要

“すた丼”とは、低温で油通しし余分な脂を溶かし落としつつ旨味を閉じ込めたジューシーで柔らかな豚バラ肉に“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めて、高火力と鍋を操る職人技で一気に炒め上げ、並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りご飯の上に盛ったすたみなとボリューム満点の丼ぶりです。1971年に多摩地区で創業したラーメン店の創業者が『若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい』という想いを込めて試行錯誤の末に生み出したまかない飯がルーツとなっております。この“すた丼”を軸に、すた丼の秘伝のニンニク醤油ダレで漬け込んだ“すたみな唐揚げ”など、すたみなとボリューム満点の商品を取り揃え、首都圏を中心に北は北海道、南は沖縄まで全国185店舗（2026年5月末現在）を展開しております。

■会社概要

■社名 ： 株式会社アントワークス

■本社所在地： 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-21-7

■代表取締役社長： 早川 淳

■事業内容 ： 飲食事業「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」「伝説の肉そば屋」「デンバープレミアム」

「伝説のステーキ屋」「き久好」運営

■創業／設立： 1971年／1989年

■資本金 ： 4,500万円

■従業員数 ： 社員218名、アルバイト1253名(2026年5月末現在)

■URL ： http://antoworks.com/