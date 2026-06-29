あみやき亭Plus 夏祭りフェア開催！ 夏の思い出を、家族みんなで楽しもう！6月29日（月）～8月31日（月）まで「あみやき亭Plus 夏祭りフェア」を開催
夏祭りをテーマにした期間限定メニューや、お子様向けイベントをご用意し、ご家族やご友人と一緒に楽しめる特別なフェアを実施いたします。見て楽しい、食べておいしい夏限定メニューと、思い出づくりにぴったりなイベントで、夏のひとときをお楽しみください。
■開催期間
2026年6月29日（月）～8月31日（月）
※フェア商品は「黒毛和牛堪能コース」以上をご注文のお客様が対象となります。
■夏祭りフェア限定メニュー お祭り気分を盛り上げる人気メニュー
・きゅうり一本漬け
・焼いて食べるチュロス
・いか焼き
・フランクフルト
・たこせん
・味噌串カツ
・もんじゃ風サラダ
・石焼ソースやきそば
・すだちおろし冷麺
・すだち香るとろろぶっかけうどん
夏にぴったりのドリンク（アルコール）
【かき氷サワー】各450円（税込495円）
・レモン
・いちご
・メロン
焼酎フローズンを使用した、見た目にも涼しい夏限定サワーです。
スタミナメニュー
・シビ辛カルビ
・シビ辛牛上ホルモン
・シビ辛豚カルビ
・花火焼肉（オリジナルかやくガーリック付）
牛上ホルモン／鶏せせり
暑い夏に負けない、刺激的な味わいをお楽しみいただけます。
■お子様向けイベントも同時開催 スーパーボールつかみ取り
期間中、ご来店いただいた小学生以下のお子様を対象に「スーパーボールつかみ取り」を開催いたします。
わたがしプレゼント
浴衣または甚平を着てご来店いただいた小学生以下のお子様へ、わたがしをプレゼントいたします。
■会社概要
株式会社あみやき亭
“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/