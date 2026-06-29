完売必至！Playest　JAPANさんが作る 『朝採れ桃 白桃系』(山梨県産)

楽彩株式会社https://prtimes.jp/a/?f=d130004-144-3affd414b83d2d7cf1e9cc3e83ef9105.pdf詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=direct_peach_pr

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、毎回完売必至の人気シリーズPlayest JAPANが作る『朝採れ桃 白桃系』(山梨県産)の予約販売を、2026年6月29日（月）より開始いたします。本商品は、日本一の桃の郷・山梨県の熟練生産者が最高の状態で収穫した極上の白桃です。芳醇な香りと美味しさが詰まった“朝採れ”の新鮮な味わいを、産地直送にて全国へお届けいたします。

～芳醇な香りとしっかり食べ応え～

◆Playest JAPANさんが作る『朝採れ桃 白桃系』（山梨県産）

2kg（5～7玉）「なつっこ」 または 「川中島」

１. 甘さの秘訣は“樹上完熟”

太陽の光をたっぷり浴びた桃は、一口かじれば豊かな香りと濃厚な甘さがとろけだします。桃の甘みと柔らかくなりすぎない程よい食感は、ファンが多い品種です。

２. おいしい食べ方のコツ

発送直前まで樹の上で甘みを蓄えた桃をフレッシュなままお届けします。皆さまのお手元に届いた瞬間から美味しく召し上がっていただけます。保存の状態によって変わりますが、保存期間はおよそ３～4日程度です。

３. みずみずしい甘さが凝縮

平均糖度14度超え！凝縮した甘みと、みずみずしさが自慢です。

◆Playest JAPANについて

山梨県にあるPlayest JAPANさんは、桃職人ならではのこだわりを持って育てています。その日の気温、樹々の状態を細かく観察し、桃の成長に合わせた最適な作業を一日も欠かさずに行っています。これにより、毎年異なる気候や桃の状態に応じた最高品質の桃をお届けしています。

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/144_1_92e676de0d8cbd33779c55492ac12019.jpg?v=202606291152 ]

◆キャンペーンURL

https://rakusai.shop/lp?u=direct_peach_pr

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

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