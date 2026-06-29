きづきアセット株式会社 鹿児島オフィス開設のお知らせ

きづきアセット株式会社

きづきアセット株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：谷本 圭治、井戸上 敦）は、2026年6月5日に鹿児島県鹿児島市に鹿児島オフィスを開設し、営業を開始したことをおしらせいたします。

■ 鹿児島オフィス開設の背景

きづきアセット株式会社は「健全な資産形成を通じて豊かなライフスタイルの実現に貢献する」を経営理念に2023年に創業し、東京、静岡、大阪、佐世保の拠点を中心に資産運用・管理をご支援するウェルスマネジメントサービスおよび経営ソリューションを提供してきました。

この度の鹿児島オフィス開設は、地域に根ざし、お客様との対話を重視した地域密着型サービスの提供を強化するための取組みです。経験豊富な担当者が個別の課題解決や事業成長を力強く支援し、地域経済の発展に貢献できるよう努めてまいります。

また、本オフィスには地域の皆様が気軽にご相談いただけるよう、コンサルティングスペースを併設しております。専門スタッフが温かくお迎えし、資産運用や不動産、相続、保険、事業承継など幅広いテーマでお客様のご相談に応じます。

■ 地域社会への貢献と私たちが目指す姿

私たちは、「相談する価値がある、信頼できる担当者がいるということ」、「安心して何でも相談できること」を大切にしています。独立性を重視した公正・中立で長期的視点に立ったアドバイスと、生涯担当制でお客様の人生に長く寄り添うことができるのが、私たちの強みです。ウェルスマネジメントのプロフェッショナル集団として、世代を超えてお客様に寄り添い、お客様の豊かなライフスタイルの実現と、地域社会の発展に貢献してまいります。

■ 鹿児島オフィスの概要

開設日： 2026年6月5日

所在地： 〒892-0847鹿児島県鹿児島市西千石町1-32Wビルディング西千石町3階

電話番号：099-833-9310

■ きづきアセット株式会社について

きづきアセット株式会社は、資産運用アドバイスを中核に据えワンストップで幅広い金融、経営ソリューションを提供しております。

【きづきアセットの提供サービス】

・資産運用アドバイス

・不動産仲介、建築コンサルティング

・生命保険、損害保険コンサルティング

・遺言作成、相続手続きサポート

・事業承継、M&A支援

・税務コンサルティング

・ビジネスコンサルティング

・企業研修、人材育成支援

・DC導入支援

・金融教育

これらの分野で課題を抱えるお客様に対し、外部専門家とも連携し相談・提案・実行まで一貫した支援を行っています。

きづきアセットは、今後も一人ひとりのお客様に寄り添い、総合的な課題解決と資産形成を伴走するパートナーとして、地域と共に成長してまいります。

【会社概要】

会社名 ：きづきアセット株式会社

所在地 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階

代表者 ：代表取締役 谷本 圭治

：代表取締役 井戸上 敦

設立 ：2023年6月

事業内容 ：資産運用アドバイス、不動産活用、相続・資産承継、事業承継・M&A、税務コンサルティング、ビジネスコンサルティング、金融教育、企業研修、DC導入支援

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号

URL ：https://kizuki-asset.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：きづきアセット株式会社

メールアドレス： mio.hayashi@kizuki-asset.co.jp

電話番号：03₋5962₋3900

担当：林 美緒