アイディルートコンサルティング「NEXT BUSINESS EXPO SUMMER 2026」に出展

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石川 耕、以下：当社）は、2026年7月16日（木）・17日（金）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「NEXT BUSINESS EXPO SUMMER 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、「AI活用・DX推進・AIガバナンス」をテーマに、AIを導入するだけでなく、現場に定着させ、継続的な成果につなげるための伴走支援をご紹介します。

■ AI活用だけではなく、AIガバナンスまで

AI活用が急速に広がる一方で、企業にはAIを「活用する」だけでなく、「安全かつ継続的に活用するためのガバナンス」を整備することが求められています。

当社は、AI活用・DX推進・セキュリティの知見を融合し、AI活用とAIガバナンスの両立を支援しています。

ブースでは、以下のテーマを中心に、企業のAI活用を支援する取り組みをご紹介します。

・現場に活用されるAIエージェント開発

・DX/AX推進における外注依存から内製へのシフト

・AI時代に求められる実践的ガバナンスとサイバーセキュリティ教育

AI活用とガバナンスを両立するための考え方や取り組みを、実際の支援事例を交えながらご紹介します。

■ AI活用とAIガバナンスの専門家による特別セミナーを開催

展示会2日目の7月17日（金）には、AI活用とAIガバナンスをテーマとした特別セミナーを開催します。AI・DX推進とセキュリティコンサルティング、それぞれの専門家が登壇し、AI活用を推進するための業務改革と、安心してAIを活用し続けるためのガバナンス・セキュリティ統制について解説します。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/62_1_5b6f1b1cdcfd426ef8e8b82905e4be0f.jpg?v=202606291152 ]

ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただき、AI活用とAIガバナンスを両立する実践的なアプローチをご覧ください。

【アイディルートコンサルティングについて】

アイディルートコンサルティング株式会社は、2016年4月にデジタルアーツコンサルティング株式会社として設立された、DXおよびサイバーセキュリティ領域のコンサルティング企業です。2024年3月より、チェンジグループに参画し、同社におけるサイバーセキュリティ分野の中核を担っています。

製造・金融・製薬業界を中心に、サイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、DX、データ活用、デジタルマーケティング支援まで幅広く提供しています。