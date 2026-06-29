Made in Japan インナービューティスティックゼリー ″Hale″が「OMOTENASHI Selection 2026」を受賞

株式会社 JP FUNCTIONS

株式会社 JP FUNCTIONS（本社：東京都目黒区、代表取締役：青木 淳）は、Made in Japan インナービューティスティックゼリー "Hale" （ざくろ味・ミックスベリー味）が、優れた日本のおもてなし商品・サービスを発掘し国内外へ発信するアワード「OMOTENASHI Selection 2026」を受賞したことをお知らせいたします。

「Hale チアシード入りスティックゼリー」は、日本発のインナービューティーを意識して設計されたスティックゼリーです。韓国発のインナービューティートレンドが日本市場で拡大する中、単なる追随ではなく、日本の機能性制度に基づく科学的設計によって構築された商品です。商品名の“Hale（晴れ）”は、日本語の持つ文化的意味を内包しており、天候が晴れる、心が晴れる、表情が晴れるといった状態の回復や前向きな再出発を象徴します。また、OMOTENASHIを“使い手を思いやる心”が形になったものと解釈し、単なる美容補助食品ではなく、日本らしい“心身一体”の考え方に基づく健康美容提案として、自己肯定感というウェルビーイングの価値を提案します。ざくろ味には、注目のモノグルコシルヘスぺリジン、GABA、ビタミンB6といった美容をサポートする成分を配合し、ミックスベリー味には、女性に不足しがちな鉄分、マグネシウム、ビタミンDを配合しています。2品ともに日本国内で製造され、日本の技術として新開発した食べ応えのある食感が楽しめます。当社は、JP＝日本、FUNCTIONS＝機能の名が示すように、生活者に“日本の”本質的な機能的価値を届けたいという企業理念のもと、生活者に本質的な機能的価値を提供する商品として、全国のコンビニエンスストアやドラッグストア、バラエティショップで販売しています。

OMOTENASHI Selectionについて

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会が運営する「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」は、日本の優れた商品やサービスを世界へ発信することを目的としたアワードです。有識者による厳正な審査を通じて、品質、独自性、利便性、国際性、そして日本ならではのおもてなしの精神を備えた商品・サービスが選定されます。

[OMOTENASHI Selection 2026 >受賞一覧＞Hale チアシード入りスティックゼリー]

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2600-01-101/

株式会社 JP FUNCTIONS について

2023年設立 MISSION： ”日本の本質的な食品の機能的価値をお届けしたい”。その為に、日本のあらゆる食品を本質的にアップデートする。株式会社 JP FUNCTIONSは代表が日本の大手食品会社で20年強培ったノウハウにより、情緒的と機能的価値を持った"本質的"な日本の食品の価値を追求します。 プロジェクト第１弾として日本の美容サポートゼリー”Hale"を全国に展開中。

https://jpfunctions.com/