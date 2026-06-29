【2030年 冬季五輪メダル獲得を目指す！】愛知県出身 スノーボードアルペン 杉本志功選手　6/29 （月） FIT-EASYアスリート 就任式を開催します

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、高い目標を志し、夢の実現に向けて世界を舞台に戦うアスリートを全力で応援する「FIT-EASYアスリート」としてスノーボードアルペン・杉本志功選手の活動を支援しております。2026年6月29日（月）午後5時より「FIT-EASY岐阜本巣店」にて、FIT-EASYアスリート就任式を開催いたします。2030年開催の冬季五輪「フランスアルプス2030」でメダル獲得を目指す 杉本志功選手

◆イベント概要

開催日時：2026年6月29日（月）17:00～18:00

会場：FIT-EASY岐阜本巣店（岐阜県本巣市三橋1-40）

出席者：スノーボードアルペン・杉本志功選手、父・杉本孝次 様

フィットイージー株式会社 取締役副社長 中森勇樹

【式次第】※予定

・開会挨拶

・出席者紹介、概要説明

・フィットイージー株式会社 取締役副社長 中森勇樹 ご挨拶

・杉本志功選手 ご挨拶 および 活動ご紹介・実績報告

・委嘱状授与、フォトセッション

・質疑応答

・AIヘルスケアオートメーション体験

・個別取材

就任式では、まずはじめに杉本志功選手よりご挨拶ならびに活動実績のご報告をさせていただきます。スノーボードアルペン日本代表として本格参戦を果たしたワールドカップ出場のご報告に加え、今後の目標や意気込みなどを語っていただきます。

その後、世界で活躍するトップアスリートの視点から、当社が推進している「AIヘルスケアオートメーション体験」を実施いたします。

◆杉本 志功（すぎもと しこう）選手 プロフィール ※2026年6月時点

・生年月日：2004年4月6日（22歳）

・出身地：愛知県犬山市

・出身高校：帝京大学可児高校

・所属：早稲田大学スキー部

・2025年～ 日本代表に選出

▼主な戦績

2022年 世界ジュニア選手権大会 PRT 優勝

2023年 JSBA全日本スノーボード選手権大会 DU 優勝

2024年 北米選手権 PGS 3位

アジアカップ PSL 優勝

アジアカップシリーズ 総合準優勝

2026年 PAS 国内PRO戦 SinSin SG ALC Cup Hirugano [日本] 優勝

2026年 ナショナルチャンピオンシップ Rogla [スロベニア] 3位

2026年 FIS Rogla [スロベニア] 3位

2026年 ナショナルチャンピオンシップ Corvatsch [スイス] 2位

◆「FIT-EASYアスリート」としての連携について

当社は、全国280店舗以上展開する当クラブの施設利用を通じて、杉本選手の日頃のトレーニングや遠征時の活動を全面的にサポートいたします。

競技に不可欠なトレーニング環境のご提供にとどまらず、個室サウナや水素ルーム、高濃度酸素ルームなどのアミューズメントサービスを通じて、選手のリカバリーや日々のリフレッシュを促進し、パフォーマンスの向上に寄与いたします。

当社は、単なる身体的な「健康」の枠を超え、心身の充実と豊かな人生を支える「ウェルネス体験」を提供してまいります。

また杉本選手には、世界を舞台に活躍される中で、当社が展開する「アミューズメントフィットネスクラブ」の魅力をSNS等を通じて発信していただきます。両者が連携し、日本国内のみならず世界に向けて当社のブランド価値を広めるプロモーション活動を推進してまいります。

2030年開催の冬季五輪「フランスアルプス 2030」でメダル獲得を目指し、世界を舞台に戦うスノーボードアルペンの杉本志功選手。

本就任式は、今後のさらなる飛躍が期待される注目のトップアスリートが、次期オリンピックに向けた意気込みを語る貴重な機会となります。

また当日は、世界基準のパフォーマンスを追求する杉本選手に、当社が推進する最新の「AIヘルスケアオートメーション」を実際にご体験いただきます。

トップアスリートの身体データをどのように可視化され、トレーニング動作をどのように解析・記録するのか、その画期的なシステムの実演を間近でご取材いただけます。

ぜひ会場へ足をお運びいただき、ご取材を賜りますようお願い申し上げます。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,357,449,180円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：320名 2026年4月30日現在

店 舗 数：282店舗 2026年6月29日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）