6月29日から「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」でVポイントサービスを開始

Vポイントマーケティング株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社と、ファーストキッチン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：紫関 修、以下「ファーストキッチン」）、Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2026年6月29日（月）より、ファーストキッチンが運営する「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」全104店舗（競馬場店を除く）で、モバイルVカードを提示するとVポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。

「ウェンディーズ・ファーストキッチン」は、アメリカ発のハンバーガーチェーン「ウェンディーズ」と日本生まれの「ファーストキッチン」がコラボレーションしたお店で、アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東・関西を中心に74店舗※1を展開し、多くのお客さまにご利用いただいています。1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、全国30店舗※1を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追求した「ベーコンエッグバーガー」をはじめ、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない独自メニューが人気のお店です。「ウェンディーズ・ファーストキッチン」と「ファーストキッチン」はそれぞれ異なる特徴を持ち、共通メニューに加え、各ブランドの強みを生かした商品を展開しています。

このたびの取り組みにより、ファーストキッチンが運営する「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」をご利用のお客さまは、店頭でのお会計時にVポイントアプリ等からご利用いただけるモバイルＶカードを提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが200円（税込）で1ポイント貯まります※2。さらに三井住友カード※3でお支払いすると、決済ポイントとしてV ポイントが併せて貯まります。

貯まったポイントは、「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」で1ポイント＝1円分として使うことができるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約 1 億店舗のVisa加盟店※4でもご利用いただけます。

さらに、Vポイントサービスの開始を記念し、モバイルVカードをご利用のお客さまにもれなく「【ウェンディーズ・ファーストキッチン】【ファーストキッチン】5pt Vカードクーポン」を配信いたします。6月29日（月）から7月31日（金）までの間、Vポイントアプリ等から該当のVカードクーポンを事前にセットし、「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」でモバイルVカードを提示すると、もれなくVポイント5ポイントがもらえます。ぜひこのお得な機会に「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」をご利用ください。

ファーストキッチン、Vポイントマーケティングおよび三井住友カードは、「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

※1 2026年5月31日（日）実績

※2モバイルVカードのみが対象です。

※3 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※4 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

＜「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」でのVポイントサービス概要＞

・サービス開始日：2026年6月29日（月）

・対象店舗：「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」全店（競馬場店を除く）

※ 店舗一覧は以下をご確認ください。

「ウェンディーズ・ファーストキッチン」https://wendys-firstkitchen.co.jp/shop/

「ファーストキッチン」https://www.first-kitchen.co.jp/shop/

・付与レート：お会計時にモバイルＶカードを提示いただくと、200円（税込）につき1ポイント貯まります。

・利用レート：お会計時にモバイルＶカードを提示いただくと、1ポイント＝1円分として使うことができます。

※ モバイルVカード限定のサービスです。

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

Vポイントマーケティング特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html

＜「【ウェンディーズ・ファーストキッチン】【ファーストキッチン】5pt Vカードクーポン」概要＞

・クーポン配信期間：2026年6月29日（月）0：00 ～ 2026年7月31日（金）23：59

・クーポンページ：https://web.tsite.jp/app/push/coupon260629/

・対象店舗：「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」全店（競馬場店を除く）

・クーポン内容：Vポイントアプリ等から、該当のクーポンをセットし、お会計時に「ウェンディーズ・ファーストキッチン」「ファーストキッチン」でモバイルVカードを提示すると、Vポイントが5ポイント貯まります。Vカードクーポンの詳しい使い方はこちら（https://web.tsite.jp/serv/tcardcoupon/）をご確認ください。