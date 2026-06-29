【7/2京都・IVSサイドイベント】キープレイヤーズ高野秀敏×オンリーストーリー平野哲也が共催「大決裁者交流会」を開催

株式会社オンリーストーリー

国内最大規模、審査通過済み7,000人の決裁者マッチングプラットフォームを運営する株式会社オンリーストーリー（本社：東京都港区、代表取締役：平野哲也）は、株式会社キープレイヤーズ（代表取締役：高野秀敏）と共催で、IVS2026サイドイベント「大決裁者交流会」を2026年7月2日（木）19:00から京都市内にて開催します。本イベントは、IVS2026参加者をはじめとする決裁者・経営者・投資家・起業家が集まる招待制の交流イベントです。

■ 開催概要

■ 開催背景：IVS京都の「夜の時間」を最大化する

- イベント名：大決裁者交流会- 開催日時：2026年7月2日（木）19:00～- 開催場所：ダイニングダーツバーBee 河原町店（京都府京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町）- 共催：株式会社キープレイヤーズ、株式会社オンリーストーリー- 対象：決裁者・経営者・投資家・起業家（審査制）- 位置付け：IVS2026サイドイベント

IVS（Infinity Ventures Summit）は、2007年から続く国内最大規模の招待制カンファレンスで、毎年起業家・投資家・大企業の経営者・最先端クリエイターが一堂に会する場となっています。直近の京都開催では、本会場での1万人規模のセッションに加え、参加者が自主企画する数百規模のサイドイベントが京都市内のカフェ・コワーキング・お寺などで同時多発的に開催されることが特徴となりました。

本編プログラムが「公式の出会いの場」だとすれば、サイドイベントは「本音で話せる夜の場」。実際、IVS参加者の多くが「本編と同じくらい、夜のサイドイベントでの出会いを目的に来ている」と語る場でもあります。

本イベント「大決裁者交流会」は、このIVSの夜の時間をより有意義にするために、決裁者・経営者・投資家・起業家だけが集まる招待制の交流イベントとして企画されました。

■ 共催者紹介

高野 秀敏（株式会社キープレイヤーズ 代表取締役）- 累計11,000人以上のキャリア面談を実施- 4,000人以上の経営者と採用相談を実施- 55社以上に投資、うち5社が上場- スタートアップ経営者・投資家ネットワークに広く深く接続平野 哲也（株式会社オンリーストーリー 代表取締役）- 国内最大規模、審査通過済み7,000人の決裁者マッチングプラットフォーム運営- 累計約26億円の資金調達実施- 決裁者マッチング12年・累計500回以上の決裁者向けイベント運営実績

普段は別々の領域で活動する2人のホストが、IVS2026の夜に同じ場でホストを務めます。スタートアップ・投資家ネットワーク（高野）と決裁者・経営者ネットワーク（平野）が交わる夜は、両者の参加者にとっても通常では生まれにくい接点となります。

■ 本イベントで得られる3つの価値

1. IVS本編では会えない決裁者層との接点

本編のセッション参加者は熱量が高い一方、多忙で個別対話の時間を取りにくい状況も。本イベントでは、ホスト2名がつくる場の中で、決裁者・経営者層と落ち着いて対話できます。

2. 2大ネットワークの掛け算で生まれる出会い

高野秀敏のスタートアップ・投資家ネットワークと、平野哲也の決裁者・経営者ネットワーク。普段は接点が薄い両層が同じ場に集まることで、通常のIVSサイドイベントでは生まれない接点が期待できます。

3. 夜の京都・カジュアル空間で本音で話せる

会場は河原町のダイニングダーツバーBee 河原町店。フォーマルな商談の場ではなく、ドリンク片手にカジュアルに話せる空間。「名刺交換で終わらない、本音の対話」が生まれる設計です。

■ 参加が向いている方

■ 申込みから当日参加までの流れ

- IVS2026に参加予定で、本編以外の濃い接点を増やしたい方- 決裁者・経営者層との接点を求める起業家・スタートアップ経営者- 高野秀敏・平野哲也が持つネットワークに接続したい方- 京都IVSの夜の時間を、商談・提携・採用・投資などのビジネスにつなげたい方- 申込み：申込みページから事前申込み- 審査：参加者の質を保つため、簡易審査を実施- 参加確定：審査通過後、参加確定のご連絡- 当日参加：7月2日 19:00に会場集合当日の参加にあたって- 服装：カジュアル（IVS会場からの直接来場可）- 持参：名刺- 形式：自由交流型。途中入退場可- IVS2026本編への参加有無は問いません【お申込みはこちら】

https://4s.link/ja/onlystory20260702

■ 株式会社オンリーストーリーについて

「中小・成長企業の社長の挑戦に、リアルなつながりで応えていく」をミッションに、決裁者同士をつなぐマッチングプラットフォームを運営。国内最大規模、審査通過済み7,000人の決裁者マッチングプラットフォーム運営。累計約26億円の資金調達実施。

ーーー株式会社オンリーストーリー 会社概要ーーー

本社住所：東京都港区赤坂一丁目14番14号 第35興和ビル515

代表：代表取締役 平野哲也

設立：2013年

事業内容：決裁者マッチングプラットフォームの運営、BtoB営業の総合支援、CXO紹介支援等

Web：https://onlystory.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-6821-7872

Web：https://onlystory.co.jp/contacts/new

担当：株式会社オンリーストーリー 広報担当