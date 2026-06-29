「無添加せっけんシャンプー専用リンス」に関する自主回収のお知らせとお詫び

シャボン玉石けん株式会社

シャボン玉石けん株式会社は、当社が製造・販売する「無添加せっけんシャンプー専用リンス」の一部製造品において、無香料商品にも関わらず香気成分が検出されたため、当該商品を自主回収することといたしました。

当該商品は自社工場での製造を主としておりますが、近年の需要増に伴い、一部の製造を委託先工場にて行っております。この度、当該工場で製造した製品から、香気成分が検出されました。現時点では、一時保管の過程において移香したものであると推察しております。当社といたしましてはこの事態を厳粛に受け止め、当該工場で製造された全ロットの自主回収を決定いたしました。なお、検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です。

お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。今後は、 より一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます。

本件に関する対象商品、安全性への影響について下記の通りご報告いたします。

■対象商品およびロット番号

ロット番号の記載場所：ボトル＿底面、詰替え用＿裏面下部

■お身体への影響と安全性について

検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です。

現時点におきまして、当該製品使用による健康被害の報告はございません。

万が一、体調や肌に変化が表れた際は、お手数をおかけいたしますが下記連絡先までご連絡ください。

・シャボン玉石けん株式会社 お客様相談室：0120-4800-95

■回収方法

対象商品名と数量を下記いずれかの方法でご連絡ください。

返品交換方法をご案内させていただきます。

【連絡先】[自主回収受付フォーム] https://forms.gle/iMTSzj1xHqLWaEFTA

[フリーダイヤル] 0120-4800-95

[FAX] 093-791-9990

[E-mail] kaisyu-shabon@shabon.com

[営業時間] 8:30～17:30（土・日・祝日を除く）

【送付先】シャボン玉石けん株式会社 返品対応係

〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島2-23-1

[電話番号]0120-4800-95

【返送期限】2026年8月末まで