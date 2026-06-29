ヨコオ、世界遺産・富岡製糸場の体験イベントによる地域活性化への取り組みが評価され表彰される

株式会社ヨコオ

株式会社ヨコオ（本社：東京都千代田区、社長：柳澤勝平）は、このたび、富岡製糸場で行った体験イベントを通じて、富岡製糸場の入場者数の増加、および富岡市の活性化に貢献した企業として、関東商工会議所連合会より「ベスト・アクション表彰」を受賞しました。なお、表彰式は2026年6月26日（金）にホテルアミューズ富岡にて執り行われました。

■ 受賞名

ベスト・アクション表彰

■ 受賞理由

富岡製糸場にて大創出版が手掛ける「蟲神器（むしじんぎ）」と連携した体験型イベントを開催し、富岡製糸場の入場者数の増加および地域活性化に貢献したことが高く評価されたため

26日（金）に行われた表彰式の様子、ヨコオ中澤宏之担当部長（左から2番目）、富岡商工会議所 佐藤克佳会頭（右端）

本表彰は、各地の商工会議所管内において、街づくりや地域活性化に貢献する活動を行い、他の模範となっている団体や会員企業に贈られるものです。

ヨコオは2025年から、世界遺産・富岡製糸場における新規顧客層の開拓を目的に、富岡製糸場と親和性の高い「虫」をテーマにした「蟲神器」とのコラボレーション企画を実施しています。

「蟲神器」とは、100円ショップ（DAISO）を展開する大創産業のグループ会社である大創出版が手がける、虫をテーマにしたオリジナルトレーディングカードゲームです。

富岡製糸業を支えた生糸の原料である「カイコ」が、蟲神器のキャラクター人気投票で１位になったことをきっかけに、富岡製糸場の来場者数の増加および富岡市への誘客促進を目的として、ヨコオが、富岡製糸場と蟲神器のコラボレーションイベントを企画。大創出版や市内企業の協力のもと、体験型イベントを複数回にわたり実施しています。

本取り組みは、文化財の教育的活用と地域経済の活性化を両立させた「歴史×エンタメ」の成功モデルとなりました。 その成果として、富岡製糸場の入場者数および施設収入が大幅に増加し、展示や施設整備の充実、さらには世界遺産の保護・保全活動を支える基盤づくりにも寄与しました。さらには施設外の回遊率も向上したことで、富岡製糸場周辺の観光収入の増加にもつながりました。

ヨコオはこれまでも、群馬県や富岡市内の様々な企業・団体と交流を重ね、地域との信頼関係を築いてきました。2025年6月には、地域社会の発展と活性化を図ることを目的に、富岡市と包括連携協定を締結しています。

これからもヨコオは地域との繋がりを大切にしながら、地域づくり、まちづくりを推進し、富岡市の発展と活性化に貢献していきます。

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