一台の廃車が子どもたちの記憶に残る一日へ宮城県栗原市・北海道帯広市の2会場にて、体験型企画「らくがきカー」を開催

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」の登米店（宮城県）および旭川店（北海道）において、2026年5月17日（日）に宮城県栗原市、6月14日（日）に北海道帯広市の2会場で、廃車予定の自動車をキャンバスに見立て、子どもたちが自由に絵を描く体験企画「楽しく描いてみんなで作る『らくがきカー』」を開催いたしました。

本企画は、役目を終える一台の自動車に、子どもたちが直接、絵やメッセージを描き残すという非日常の体験を通じ、地域に交流と創造のひとときをお届けすることを目的としております。普段は決して許されることのない「車に絵を描く」という営みは、子どもたちの瞳を輝かせるとともに、見守る大人の心にもあたたかな記憶を刻みます。今回は、地域に根ざした子育て支援フリーマーケット、ならびにJAF・自動車学校共催による交通安全啓発祭という2つの大型イベントの一企画として参画し、東北および北海道において、幅広い世代の皆様へ体験の機会をお届けいたしました。

スマイルカンパニーは、本企画を通じて得られた知見と、各地域からお寄せいただいた数々のお声を糧に、今後も全国のスマイルカーズ加盟店との連携のもと、地域ごとの特性に寄り添った「らくがきカー」を継続的に展開してまいります。廃車予定の車両という、これまで「役目の終わり」と捉えられがちであった存在に、新たな価値と物語を添える。本企画を、地域に笑顔と交流をもたらす取り組みとして、今後も継続して取り組んでまいります。

■開催概要および実施結果

宮城県会場：第4回子育て支援フリーマーケット内にて実施

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/26_1_4bbc9dd4d7a5970ba4d04d24a9272651.jpg?v=202606291152 ]

当日の会場には、小さなお子様を連れたご家族からご高齢の方々まで、幅広い世代の地域住民の皆様にご来場いただきました。「らくがきカー」のブースには子ども連れのご家族を中心に多くの参加者が集まり、事前に配布されたチラシをご覧になり、本企画を目当てに足をお運びくださったご家族も少なくありませんでした。フリーマーケットの賑わいや、軒を連ねるキッチンカーの彩りと相まって、地域のご家族が一日を通して交流を深める、穏やかであたたかな時間となりました。

北海道会場：交通安全啓発祭 ～地域・家族みんなで安全運転～内にて実施

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/26_2_4699650298ea868779a703ba1e596446.jpg?v=202606291152 ]



帯広エリアにおいて初開催となった本会場では、初夏の陽射しのもと、イベント全体で534名の方々にご来場いただき、そのうち約300名の皆様に「らくがきカー」をご体験いただきました。気温の高い一日となりましたが、親子連れを中心とした多くの参加者が車体に向かい、色とりどりのペンを手に、思い思いの絵やメッセージを描かれる光景が、会場のいたるところで見られました。

「次に行きますよ」と促す保護者の声に「待って、もっと描きたい」と返す子どもたちのまなざし。「タイヤにも描いていいの」と目を輝かせながら筆を走らせるお子様の姿。さらに「この車は、このあとどうなるの」とのご質問に対し、廃車予定である旨を説明したところ、「なかなかできない体験で、素晴らしい取り組みですね」と微笑んでくださる保護者の方々。会場の至るところで、世代を超えて夢中になる場面が広がっていました。

会場内で実施されたクイズラリーとの連動効果もあり、ほぼすべてのご来場者の皆様に「らくがきカー」をご覧いただくことができました。他のブースを一巡されたのち、再びペンを手に戻ってこられるお子様も多く、終盤には車体に空いた余白を探すのが難しいほど、絵とメッセージで埋め尽くされていました。最後の一筆まで楽しんでくださった皆様の姿は、運営に携わった当社スタッフにとっても、深く心に残るものとなりました。

※参考：これまでの開催実績

スマイルカンパニーは本企画に先立ち、2026年3月14日に埼玉県日高市にて、地域の少年サッカーチームに所属する子どもたち約30名を対象とした「らくがきカー」を開催いたしました。所属チームの垣根を越えた交流が自然と生まれ、車体一面に思い思いの色とメッセージが描かれるとともに、ご参加の保護者の皆様からも「貴重な体験になった」「子どもの新しい一面を見ることができた」といった、あたたかなお声を多数頂戴いたしました。埼玉の地で芽吹いた小さな試みは、わずか3か月のうちに、東北の医療施設の駐車場、そして北海道の自動車学校の校庭へと、その活動の場を広げてまいりました。「らくがきカー」は、地域と地域を結び、世代と世代をつなぐ取り組みとして、着実に歩みを進めております。

■関係者コメント

「らくがきカー」発案者 スマイルカーズ白山店（石川県白山市）店長 小嶋 功

「廃車予定として買い取らせていただいたお車に、廃車となる前に、子どもたちが思いきり楽しめる『最後の役割』を持たせることはできないだろうか」。そのような素朴な想いから、「らくがきカー」は始まりました。地元のマルシェをはじめ、これまで複数のイベントに出店してまいりましたが、訪れてくださる皆様からの反響は、私たちの想像をはるかに超えるものでした。「車に落書きをする」という、普段は決して許されることのない非日常の体験は、子どもたちのみならず、大人の方々の目までも輝かせます。「らくがきカーがあるからイベントに来ました」というお声を頂戴したとき、この取り組みが地域に少しずつ根を張りつつあることを実感いたしました。始めた当初は、「スマイルカーズ」を一人でも多くの方に知っていただきたいという想いも、確かにございました。しかし今では、全国の仲間たちが、それぞれの街でこの輪を広げてくれている。その光景に、深く胸を打たれております。いつの日か、全国各地で「らくがきカー」が開かれ、「スマイルカーズといえば、らくがきカー」と多くの皆様にお声をかけていただける存在となることを、心より願っております。

代表取締役 山野 俊介

今回の「らくがきカー」は、宮城・北海道という新たな地域において、地元の素晴らしい主催者の皆様と手を携え、開催の機会を得ることができました。世代を超えた笑顔の輪が、これまでにない広がりを見せた瞬間でした。とりわけ北海道会場では、534名のご来場者のうち、約300名もの皆様にご体験いただきました。「もっと描きたい」と名残惜しむ子どもたちの声、「なかなかできない体験で素晴らしい」とご評価くださった保護者の皆様のまなざし。そのひとつひとつに触れるたびに、本取り組みが地域社会にお届けできる価値の大きさを、改めて実感いたしました。役目を終える一台の車が、子どもたちの記憶に残る特別な存在へと姿を変える瞬間を、今後もより多くの地域に、より多くの皆様にお届けしてまいります。

参考：株式会社スマイルカンパニーについて

スマイルカンパニーは、「お客様に喜ばれるパートナーであり続ける」をモットーに、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開しています。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より、働くクルマに特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しました。今後もスマイルカンパニーは、加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ (https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

参考：代表取締役・山野俊介による初の著書

無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。本書では、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819、メール：aloha@smile-cars.jp