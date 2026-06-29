人的資本データ×クロス分析支援サービスリリース

株式会社日本能率協会総合研究所

民間企業へ人的資本経営（エンゲージメントサーベイ）、ガバナンス強化（コンプライアンスアンケートなどの支援を行っている株式会社日本能率協会総合研究所（以下、JMAR：東京都港区芝公園3-1）は、エンゲージメントサーベイ、コンプライアンス意識調査などの社内アンケート結果と自社が保有する人事データ、部署別データ（企業保有情報）などをクロス分析することで、人的資本経営開示、経営課題解決支援を行うプログラムをリリースしましたので、お知らせいたします。

お問い合わせは下記のURLよりお願いいたします。

資料DLサイト：https://jmar-im.com/pamphlet/human-capital-cross-analysis/

お問い合わせ・ご相談先：https://jmar-im.com/scm_contact/

弊社サイト：https://jmar-im.com/

【こんなお悩みはありませんか？】

【JMAR当プログラム支援アプローチ】

エンゲージメントサーベイ担当者さまがお持ちのアンケート調査活用課題例コンプライアンスアンケート担当者さまがお持ちのアンケート調査活用課題例

JMARでは、人的資本経営における重要課題解決に向けて、アンケート支援からアナリティクス分析まで一気通貫での分析支援から、自社で実施の社内アンケートと企業保有データとの連携・分析支援（下記図のステップ２.、３.からのご支援※既存アンケート調査データの内容によっては、追加調査による補正にも対応）かｒなお部分支援にも柔軟に対応可能です。

【JMAR分析支援例】

ＪＭＡＲ人的資本データ×クロス分析支援における基本フロー人的資本経営におけるアナリティクス分析支援例JMAR従業員アンケート×人事データ連携例コンプライアンス／ガバナンスにおけるアナリティクス分析支援例JMARコンプライアンスアンケート×人事・部署別データ連携例コンプライアンスにおける組織別／個人別分析支援例