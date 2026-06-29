「出産入院中に浮気相手からDM」「結婚式前々日に300万の借金が発覚」壮絶すぎる裏切りを乗り越えたシングルマザー＆シングルファザーが大集合！現役女子高生シンママが過酷すぎる育児＆アルバイト事情を激白

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「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月28日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#124を無料放送いたしました。

（放送URL：https://abema.go.link/fEMNO）

#124は「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、過酷な経験を乗り越えて明るく生きる令和のシングルマザー・シングルファザーたちが登場。その壮絶すぎる過去とリアルな生活事情を赤裸々に語りました。

番組前半には、若くして母親になったシングルマザーたちが登場。現在24歳のあかりさんは、13歳（中学2年生）の時に1つ上の先輩との子どもを妊娠。当時について「なかなか親に言い出せず、妊娠検査薬をソファの下に隠していたところ、おばあちゃんにバレた」という壮絶なエピソードを告白します。さらに、「相手の彼とは結婚したかったものの、中学生という年齢的に結婚することができなかった」と振り返りました。

その後、両親の猛反対により一度は出産を諦めることになったものの、病院に行っても「やっぱり無理！」と逃げ回ってしまったというあかりさん。さらに、中絶できる期間をまたぐように自身が腎臓の病気で入院することになり、「この子はやっぱり私に産んで欲しいんだ」と運命を感じたことで、両親も覚悟を決めてくれたというドラマのような経緯を明かしました。さまざまな困難を乗り越え、14歳で長女・きらりちゃんを出産。中学生ママならではの苦労として、修学旅行の際に「母乳の量がすごくて、寝て起きたら布団がビショビショだった」と、保健室の先生に付き添ってもらいながら搾乳をしたという驚きの体験を語りました。その後、18歳で再婚し現在は幸せに暮らしていると語るあかりさん。番組には現在10歳となったきらりちゃんも登場し、「アイドルになりたい」と語る大人びた姿に、香取慎吾が「うちの事務所に入らないか？」とスカウトし笑いを誘う一幕もありました。

続いて、生後3ヶ月の娘を育てる現役女子高生シンママのきずなさんが登場。美容室でアルバイトをしていた際、お客さんと交際し、17歳で妊娠。シングルマザーである自身の母親からは「産みたいなら応援する」と背中を押された一方、相手の親からは「お金がないから援助はできない」と言われ、きずなさんは高校を休学、彼は退学して働き始め2人暮らしをスタートさせました。しかし、今年の3月に無事出産した直後、自身が入院中に彼氏の浮気相手から「あなたの彼氏から遊びたいと言われている」とSNSにメッセージが来て浮気が発覚し、破局したと明かします。

現在は実家に戻り、美容師になる夢を「専門学校に行くお金と時間を娘に使いたい」と一旦諦め、子育てとアルバイトに奮闘中。朝7時から夕方6時まで娘の世話をし、母親が仕事から帰宅後にバトンタッチして夜7時から深夜1～3時まで居酒屋でアルバイト。帰宅後もドライヤーの音で娘を起こさないよう着替えてすぐに寝るという過酷な生活事情を語りました。

番組後半には、2回の離婚歴のあるあいかさんが登場。一人目の元夫は妊娠3ヶ月の頃を皮切りに4回も浮気をしていたといい、さらに、結婚式の前々日に元夫が結婚式代を支払っていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げて2日間で300万円を借金したという信じられない出来事に、ななにーメンバーも「怖い怖い！」と震え上がります。現在は、TikTokで54万フォロワーを抱えるまでになったあいかさんですが、次に再婚した相手とはわずか10日で離婚したことや、その後交際した彼氏に300万円を貸したところ詐欺師だったという波乱万丈すぎる人生を明かし、最後まで一同を驚かせ続けました。

また、男性陣からも強烈なエピソードが飛び出します。18歳でガールズバーのNo.1だった年上女性と結婚しパパになったなおきさんは、長女が4ヶ月のときにスピード離婚してシングルファザーに。その後再婚した女性にも家出先で不倫されてしまったと語り、スタジオは驚愕…。もう一人のシングルファザーであるたいようさんは、元妻が5人の男性と不倫していた衝撃の過去を告白。現在は、年収が激減しても子どもと過ごす幸せを選び、手作りのキャラ弁作りに奮闘しているという微笑ましいエピソードを語りました。

令和のシンママ・シンパパたちの“事実は小説より奇なり”なエピソードが次々と飛び出した『ななにー 地下ABEMA』#124は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（配信URL：https://abema.go.link/fEMNO）

次週7月5日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#125は、「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP」の第5弾をお届け。92kgから30kgのダイエットに成功し中島健人似に激変した男性や、19kgのダイエットと自己流メイクで激変した美女に加え、今回は「48kgから120kgまで激太りした」というまさかの“逆激変さん”も登場！驚愕のビフォーアフターをお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#124番組概要

放送日時：2026年6月28日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/fEMNO

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#125放送日時：2026年7月5日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/dheTZ

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送やABEMA10周年無料大感謝祭など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/