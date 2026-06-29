ショコラ専門店が贈る、メロン尽くしの夏時間。自由が丘「カフェ ベルアメール」にて、季節限定デセール＆アフタヌーンティーが登場

ジェイ・ワークス株式会社

日本の気候や風土に合わせたショコラをお届けするショコラ専門店「ベルアメール」の自由が丘店に併設された「カフェ ベルアメール」では、2026年7月1日(水)より、夏の訪れを華やかに彩る季節限定メニューを発売いたします。

メロンを様々な表現で盛り合わせた芸術的なデセール「ショコラメロン」や旬のフルーツを贅沢に仕込んだ「初夏のアフタヌーンティーセット」が仲間入り。さらに、好評販売中である、ショコラティエのこだわりを何層にも重ねた贅沢な「かき氷」2種も合わせてお楽しみいただけます。洗練された心地よい空間で、涼やかで優雅な大人のティータイムをお過ごしください。

▶季節のデセール

季節のデセール メロンづくしのデザート ショコラメロン

メロンを様々な表現で盛り合わせたデセールです。 メロン型のチョコカップの中にメロンのソース、クリーム、ソルベ、グラニテなどメロンを使った様々なパーツを盛り込み、周りにフレッシュメロンを添えました。隠し味のライムやレモンなどの酸味がメロンの風味をより引き立てます。

メロンづくしのデザート

ショコラメロン \2,090（税込） ( 本体価格\1,900）

▶季節のアフタヌーンティーセット

初夏のアフタヌーンティーセット

夏の訪れを感じさせてくれる、季節のフルーツを使ったアフタヌーンティーセットです。 上段には季節のデセール「ショコラメロン」、中段にはショコラノワール、桃のガトー、エルダーフラワーのタルト、マンゴーのヴェリーヌ、ボンボンショコラ、下段にはサンドイッチやミニキッシュを盛り合わせました。コーヒーや紅茶とご一緒に華やかなアフタヌーンティーをお楽しみください。

初夏のアフタヌーンティーセット

2名\7,480（税込） （本体価格\6,800）1名\3,740（税込） （本体価格\3,400）

※ドリンク付（コーヒーまたは紅茶）

※内容は時期により変更となる場合がございます

※ご予約可（詳細は店舗までお問い合わせください）

ご予約はこちらから :https://rk-sys.jp/jscafe/?s=FW3

～好評発売中！夏限定 かき氷メニュー～

▶かき氷「ベリーフロマージュ」

かき氷「ベリーフロマージュ」

～4種のベリーと純白のフロマージュ仕立て～

4種類のベリーを使用した、贅沢で華やかなサマーかき氷です。ベリーの色鮮やかな甘酸っぱさと、クリームチーズのまろやかなコクの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。 食べ進めるごとに変化する、こだわりの“贅沢な層”が特徴。氷の中には、「バニラアイス」と、気品ある酸味がきいた「カシスソース」をイン。さらに、食感が楽しい「ホワイトチョコとレモンのクランチ」、ぷるんとした「パンナコッタ」を閉じ込め、一皿でまるでパフェを食べているかのような満足感を仕込みました。 トップに飾った、軽やかな「カシスのメレンゲ」のサクッとした食感とともに、最後の一口まで贅沢なひとときをご堪能ください。

かき氷「ベリーフロマージュ」 \1,980（税込）

▶かき氷「ショコラアールグレイ」

かき氷「ショコラアールグレイ」

～ショコラ専門店ならではの感性で仕立てた、特別な夏限定かき氷～

アールグレイの紅茶を贅沢に味わう極上のひんやりスイーツとして、一口目から広がるふんだんな紅茶の香りに、チョコレートを合わせ、深みのある味わいに仕上げました。 食べ進めると、氷の中から「紅茶アイス」が顔を出し、さらに爽やかな「エルダーフラワージュレ」と高貴に香る「ベルガモットソース」が絶妙なアクセントとして現れます。ショコラティエのこだわりが詰まったチョコレートの濃厚さがありながらも、シトラスとフローラルの余韻で、夏でも驚くほどさっぱりと最後の一口までお楽しみいただけます。

かき氷「ショコラアールグレイ」 \1,980（税込）

「ベルアメール 自由が丘店」＆「カフェ ベルアメール」

ベルアメール自由が丘店 外観

日本のショコラ専門店として2003年にスタートした「ショコラ ベルアメール」。

ブランド名のベルアメールは、フランス語で「BEL＝美しい」「AMER＝苦み」。

ショコラの特徴である「美しい苦み」という思いが込められています。



皆様に幸せと驚きをお届けするため、日本に合うショコラを追い求め続けてきました。

「ベルアメール 自由が丘店」は、たくさんのショコラやケーキ等が並ぶチョコレートショップと、チョコレートを活かしたデセールやアフタヌーンティー、軽食をご用意する「カフェ ベルアメール」を併設した新しいスタイルの路面店です。

◆Cafe BEL AMER◆

カフェ ベルアメール 店内イメージ

5周年を迎えたカフェ ベルアメールでは、チョコレートの香りに包まれながら、チョコレートを使用したスペシャルデザートやアフタヌーンティー、アクセントにカカオを効かせたカレーやパスタなどを召し上がっていただけます。

店内は温かみのある落ち着いたアーバンナチュラルな空間で、美味しさと驚きの詰まった一皿を皆様にご提供いたします。



〒 152-0035

東京都目黒区自由が丘2-9-4 岡ビル1F

東急東横線 自由が丘駅下車 正面出口より徒歩約3分

営業時間：10:30～19:00（カフェ L.O.18:30）

TEL: 03-6421-1466



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