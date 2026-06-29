KGモーターズ、福島復興補助事業に採択｜mibotを活用した分散型電力インフラ実証へ

KGモーターズ株式会社

KGモーターズ株式会社（本社：広島県東広島市、代表取締役CEO：楠 一成、以下「KGモーターズ」）は、福島イノベーション・コースト構想における令和8年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」において、KGモーターズが提案した「EV連携DCエネルギーシステムとVPP統合制御による分散型電力インフラ構築実証」が採択されたことをお知らせいたします。

本事業では、KGモーターズが開発を進める1人乗り小型EV「mibot」を活用し、再生可能エネルギーの普及拡大と地域レジリエンス向上を両立する分散型電力インフラの実証に取り組みます。

事業は福島県双葉郡浪江町との連携協定に基づき実施され、令和8年度から令和10年度までの3年間にわたり推進します。

採択された本事業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112621/table/33_1_e28c69356716ffbac4cf3196cf444321.jpg?v=202606291152 ]

参考情報

令和8年度 地域復興実用化開発等促進事業費補助金 採択結果（福島県）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/jitsuyoka/08jituyoka-2-saitaku.html

「mibot」を移動手段から社会インフラへ

KGモーターズは、1人乗り小型EV「mibot」の開発を進めています。

mibotは、単なる移動手段として生まれたプロダクトではありません。KGモーターズは創業当初から、ソフトウェアによって継続的に進化するSDV（Software Defined Vehicle）としてmibotを構想してきました。

再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方で、発電量の変動や電力需給の調整は社会的な課題となっています。

本事業では、mibotが持つSDV基盤とOTA（Over The Air）技術を活用し、モビリティとエネルギーを融合した新しい社会インフラの実現可能性を検証します。

KGモーターズはmibotを、エネルギーを「蓄え」「運び」「制御する」分散型電力インフラ（分散型エネルギーシステム）の構成要素として位置づけています。

今回の実証は、その構想を社会実装に向けて具体化する重要なプロジェクトとなります。

実証事業の主な取り組み

1. EV連携DCエネルギーシステムの開発

mibotの車載バッテリーと定置蓄電池を直流（DC）で接続するエネルギーシステムを開発します。

交流変換を介さないことで電力変換ロスを低減し、再生可能エネルギーを効率的に活用できる仕組みの構築を目指します。

2. 浪江AIセンターの設置

浪江町に開発・実証拠点となるAIセンターを整備します。

AIセンターでは、複数のEVや蓄電池から収集されるデータを統合管理し、AIによるエネルギー需要予測と最適制御を行います。分散ノードとVPPをつなぐ管制拠点として機能します。

3. VPP・V2X統合制御システムの構築

浪江AIセンターを中核として、複数のEVや蓄電池を統合制御するVPP（Virtual Power Plant）技術と、車両・住宅・電力系統を双方向につなぐV2X（Vehicle to Everything）技術を組み合わせます。

再生可能エネルギーの発電変動を吸収しながら、地域全体の電力需給最適化を実現します。

浪江町との連携について

本事業は、2026年3月23日に浪江町と締結した「地域分散型エネルギーシステムの構築に向けた研究開発に関する連携協定」に基づき推進されます。

浪江町は、東日本大震災からの復興に取り組むとともに、再生可能エネルギーを活用した先進的なまちづくりを進めています。

KGモーターズは浪江町との連携を通じて、地域課題の解決と新たな産業創出の両立を目指します。

本事業を通じて、KGモーターズは以下の実現に貢献してまいります。

代表取締役CEO 楠 一成 コメント

- 災害時にも機能する地域レジリエンスの強化- 再生可能エネルギーの地産地消促進- エネルギー関連産業の創出- 地域経済の活性化

私たちはmibotを「小さなEV」として開発してきたわけではありません。

エネルギーを蓄え、運び、社会を支える新しいインフラの入口として開発してきました。

今回の採択は、その構想を実証するための大きな一歩だと考えています。

浪江町をはじめとする地域の皆さまと連携しながら、モビリティとエネルギーが融合した新しい社会インフラの実現に挑戦してまいります。

そして私たちは、自動車をつくる会社ではなく、今日より明日が良くなる未来をつくる会社でありたいと考えています。

その実現に向けて、移動とエネルギーの未来に向けた挑戦を、これからも続けてまいります。

今後について

本事業は、エネルギーとモビリティを融合した新たな社会インフラの実現可能性を検証するものです。

KGモーターズは今後も、地域・自治体・企業・研究機関との連携を通じて、分散型エネルギー社会の実現に向けた技術開発と社会実装を推進してまいります。

会社概要

会社名：KGモーターズ株式会社

代表者：代表取締役CEO 楠 一成

所在地：広島県東広島市西大沢二丁目2番9号

設立：2022年7月

事業内容：1人乗り小型EV「mibot」の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://kg-m.jp

mibot製品サイト：https://mibot.kg-m.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

KGモーターズ株式会社

E-mail：info@kg-m.jp