テラーノベル発の人気小説がコミカライズ！『俺は一億人～増え続ける財閥息子～』が6月28日よりLINEマンガで独占先行配信スタート

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（https://teller.jp/）」発の人気小説『俺は一億人～増え続ける財閥息子～』がコミカライズされ、2026年6月28日(日)よりLINEマンガにて独占先行配信を開始することをお知らせいたします。

※ 2025年3月時点

独占先行配信プラットフォーム：LINEマンガ（ https://manga.line.me/ ）

独占先行配信開始日：2026年6月28日（日）

※配信の予定等は予告なく変更になる場合があります。

作品について

俺は一億人～増え続ける財閥息子～

(C) ハイラッツ・テラーノベル / Juzi x PixLab



「おまえは……俺？」

吾妻グループの御曹司である吾妻勇信（あづまゆうしん）は、ある日を境に増殖をはじめた。

法則もないまま次々と増えていく俺という存在に、勇信は次第に疲弊していく。

会社、プライベート、そして死んだはずの兄・勇太と、呪われし吾妻一族。

果たして勇信は「俺たち」を守ることができるのだろうか。

原作：ハイラッツ / テラーノベル（ @koh_hirakado(https://x.com/koh_hirakado) ）

漫画：Juzi x PixLab

小説掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/n62r89nkoat1-8313443771 ）

コピーライト：(C) ハイラッツ・テラーノベル / Juzi x PixLab

LINEマンガで読む :https://line-manga.com/nb638C

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）