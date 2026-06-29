【8月19日(水)19:00～渋谷開催】生成AIで変わるEC業界――年商117億円企業代表も登壇、EC・DX人材が最先端グロース戦略を学ぶ交流会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年8月19日(水)19:00～共同幹事にM&Aソーシングクラウド 中代表、ゲストにHRC 中沢代表を迎え、総合的な事業戦略のナレッジと人脈をシェアするECマーケター交流会を開催すると発表した。

2026年8月19日(水)19:00～渋谷ECマーケター交流会【渋谷マーケター交流会49】

【8月19日(水)19:00~】渋谷ECマーケター交流会/渋谷マーケター交流会49/ゲスト:中有哉(M&Aソーシング クラウド代表) & 中沢 宏（HRC 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5047520

実績を誇るトップ経営者と、未来のマーケターが交わる共創コミュニティ

市場の飽和や生成AIの進化により、従来の手法だけでは差別化が困難となっているEC・デジタルマーケティング業界において、持続的な事業グロースのノウハウは今最も求められる社会トレンドです。本イベントでは特別ゲストとして、人気ブランド「Viage」を展開し年商117億円まで成長させたHRCの中沢代表が登壇し、デジタルマーケティングから総合的な事業戦略までの生の実績を明かします。さらに、上場企業子会社で社長を2社経験したM&Aソーシングクラウドの中代表が、幹事として参加者同士の強固なアライアンス構築をサポート。熱気あふれる真夏の渋谷でトップ経営者と直接交流し、最新トレンドを語り合えるまたとない機会です。若手マーケターはゲストから一杯奢ってもらえるユニークなチャンスもあり、フリーランスからDX人材まで、一歩先へ進むための人脈と視座が得られる夜です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年8月19日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5047520

注意事項

ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社M&Aソーシングクラウド Founder&CEO 中 有哉

株式会社M&Aソーシングクラウド Founder&CEO 中 有哉

東京都出身。20代では自営業でスモールビジネスを経営し31歳で株式会社インタースペースに業界未経験で中途入社。3年目となる2013年からは海外事業の立ち上げでタイに現地法人代表として赴任。立ち上げ3年目で単月黒字を達成し退任して帰国。2017年からはマーベリック株式会社(現株式会社サークア)でアドネットワーク事業の立ち上げに携わり3年で年商20億規模まで成長させる。2020年からは株式会社ピアラの社長室で投資/M&Aを担当し、子会社のピアラベンチャーズを立ち上げファンドの運用を行った。2023年末で退任し現職。

特別ゲストのご紹介

株式会社HRC 代表取締役 中沢 宏

1985年、東京都生まれ。不動産営業を経て、2008年ネクステージ株式会社に入社。通販事業部を分社化し、2015年株式会社HRCの代表取締役に就任。「理想の姿を叶える」を経営理念に掲げ、バストに悩む女性専用のバストケアプロダクトを中心とした美容関連商品の通販事業を展開。主力商品のVIAGEビューティアップナイトブラ、LUNAナチュラルアップナイトブラは、日本以外にも台湾支社を中心にグローバル展開している。

株式会社HRC 代表取締役 中沢 宏

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/