代表の清水が老人ホーム紹介事業者による新たな事業者協会「高齢者住まい紹介事業者協会」の監事に就任

株式会社あかり保証

株式会社あかり保証（本社：大阪府大阪市、代表取締役：清水勇希、以下あかり保証）の代表の清水勇希は、老人ホーム紹介事業者による新たな事業者協会「高齢者住まい紹介事業者協会」の監事に就任したことをお知らせいたします。

■老人ホーム紹介事業者による新たな事業者協会が始動

高齢者の住まい選びにおいて紹介事業者のニーズが急拡大する一方、一部の業者による不適切な紹介手数料の設定などが報道され、社会的な関心が高まっています。

2025年の厚生労働省「有料老人ホームあり方検討会」での議論を契機に、紹介事業者が自律的に連帯し、公正・中立な市場規律を確立する必要性が高まりました。こうした状況を踏まえ、業界内の有志事業者が結集し、新たな事業者協会として「高齢者住まい紹介事業者協会」を設立する運びとなりました。

活動の柱としては以下4点をあげております。

１.消費者（利用者・家族）の利益保護と市場環境の整備

２.紹介事業者の健全な発展と公正な競争の確保

３.介護業界の持続可能なエコシステムの構築と生産性の向上

４.紹介事業の社会貢献に対する認知改善と訴求

団体概要

名称 高齢者住まい紹介事業者協会

代表者 代表理事 安田 大作（株式会社クーリエ 代表取締役）

設立 2026年6月26日

所在地 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F

URL https://koshokyo.or.jp

■監事就任にあたって（清水勇希／弁護士・あかり保証代表取締役）

本協会は、紹介事業者が自らの責任の元に、公正・中立・透明な事業運営を社会に示していくために設立されました。その監事として、運営事業者・行政・そして利用者の皆さまとの信頼関係を築きながら、高齢者の皆様が安心して住まいを選べる社会の実現に貢献してまいりたいと考えています。

加えて、老人ホーム紹介事業者と我々が担う高齢者等終身サポート（身元保証）事業者は利用者の生活を支える点で密接に連携することも多く、どちらの業界も、利用者の皆様がより安心して利用できる体制を構築していくことが求められています。

利用者の皆様とそのご家族が、安心してその先の暮らしを選べる社会を目指して、みなさまとともに歩んでまいります。

■設立記念フォーラム開催のお知らせ

設立を記念し、2026年6月30日（火）に「設立記念フォーラム」を東京・永田町（全国町村会館）にて開催いたします。ご来賓として、国会議員、所管省庁・関係業界団体幹部、その他福祉・介護分野の有識者の皆さまにご参画いただく予定です。

日 時：2026年6月30日（火）

式 典：18:30～19:20

懇親会：19:20～20:30

会 場：全国町村会館 2階ホール

東京都千代田区永田町1-11-35

また、当日取材はもちろん、事前の特集・先行掲載もご相談を歓迎いたします。

以下フォームよりお申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCGhU18Yn9m5urEp4_T4Ylt02jDXDX5slguV4RiJAHCgBF-g/viewform

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

■あかり保証の身元保証サービスとは

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：

・一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者

・子供がいないご夫婦

・家族はいるが疎遠、または関係が難しい方

・将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方

・親の老後を支える現役世代（リスク分散）

よくあるお悩み：

・将来、身寄りがいないため保証人が必要

・亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない

・両親の終活対応をお願いしたい

・入院時に保証人がいないため、入院を断られた

・老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない

・死後の手続きを任せられる人がいない

あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家による安心と信頼のサービス提供を行っています。

介護・医療に精通した弁護士・司法書士が中心となり、債務の保証、死後事務手続きなど、高齢者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供しています。加えて、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家とともに、緊急時の駆け付け等、お客様に充実した生活支援サービスを提供しています。

また、厚生労働省などが策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守するだけでなく、身元保証業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の設立幹事会社を務め、サービス内容や料金の透明化、弁護士等の専門家からの契約時の重要事項説明を徹底するなど、適正な事業運営に努めています。

我々、あかり保証は、安心・信頼できる終活支援サービス・身元保証サービスの提供を通して、全ての高齢者の方が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指してまいります。

■会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/156029