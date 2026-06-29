【餃子の王将】夏のオススメ！ひんやり×熱々お得なセット！！～「冷し中華×餃子」「生ビール×餃子」がセットで割引に～
株式会社王将フードサービス(本社 京都府京都市 代表取締役社長 渡邊直人)は、暑い季節にピッタリのお得なセットを販売いたします。
その１.：「冷し中華セット」でお得にひんやり×熱々！！
7月1日～8月31日の期間中、「冷し中華」または「辛い！冷し中華」と「餃子」のセットを、単品合計価格より税込20円引きにて販売いたします。
ひんやり美味しい冷し中華 × 熱々ジューシーな餃子の組み合わせをお得にお楽しみください。
＜販売価格＞
■冷し中華セット
・「冷し中華」 × 「餃子」または「にんにくゼロ生姜餃子」
西日本：1,072円(税込1,179円)
東日本：1,092円(税込1,201円)
・「冷し中華」 × 「にんにく激増し餃子」
全国共通：1,112円(税込1,223円)
■辛い！冷し中華セット
・「辛い！冷し中華」 × 「餃子」または「にんにくゼロ生姜餃子」
西日本：1,172円(税込1,289円)
東日本：1,192円(税込1,311円)
・「辛い！冷し中華」 × 「にんにく激増し餃子」
全国共通：1,212円(税込1,333円)
＜セット販売期間＞
2026年7月1日(水) ～ 8月31日(月)
＜販売店舗＞
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
（一部店舗を除く）
期間限定の人気メニュー「冷し中華」「辛い！冷し中華」
キリッと冷やしたモチモチ麺に、香ばしい炭火焼チャーシューやプリプリのエビなど贅沢具材がたっぷり！
激辛好きの方には、一味粉・激辛ラー油・花椒油が麺によく絡む、燃えるような辛さの「辛い!冷し中華」もオススメ。
「冷し中華」
「辛い！」冷し中華
その２.：生ビール(中)がお得！餃子と一緒でもっとお得！！
当社は、7月1日から7月31日まで、生ビール(中)[スーパードライ]と餃子1人前(6個)のセットを、単品合計価格より税込50円引きにて販売いたします。
生ビール(中)[スーパードライ]単品をご注文の場合も、通常税込価格より30円引きで販売いたします。
暑い季節にぴったりのキンキンに冷えた生ビールを、ぜひ熱々の餃子との最強タッグでお楽しみください。
＜実施期間＞
2026年7月1日(水) ～ 7月31日(金)
＜実施店舗＞
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」
(一部店舗除く)(ジョイ・ナーホ池尻大橋店は対象外)
※生ビール(中)[スーパードライ] 単品のみ対象となります。
※店舗により、生ビール（中）の価格は異なる場合がございます。
※車（二輪・四輪他）を運転される方、20歳未満の方へのアルコールの提供はできません。
※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。
【企業情報】
会社名 株式会社王将フードサービス
所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1
事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売
ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/