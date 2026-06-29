NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、株式会社ファイントゥデイにて「オーシャンデー勉強会」を開催

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題の解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、共同代表理事：江川裕基、田中秀典）は、2026年6月8日（月）、株式会社ファイントゥデイ（東京都港区、代表取締役CEO：小森哲郎）にて、社内向け「オーシャンデー勉強会」を開催いたしました。

本勉強会は、同社のビジネスや製品容器と海洋環境のつながりを深く理解し、持続可能な未来に向けた具体的なアクションを従業員一人ひとりが主導して考えることを目的に実施されました。

勉強会開催の背景

オーシャンデー勉強会タイトル

パーソナルケア製品を通じてサステナブルな容器包装の普及（4Rポリシー）を推進する株式会社ファイントゥデイと、現場での「回収」と「データ化」を主軸に海洋ごみゼロを目指すクリーンオーシャンアンサンブルが連携し、ビジネスの現場と自然環境のつながりを深く理解する場として、本勉強会が企画されました。

プログラム内容

当日は、クリーンオーシャンアンサンブルより理事・外部パートナー構築チームリーダーの小島友佳、および河川プロジェクトリーダーの室谷雄作が登壇しました。

前半の講義では、製品容器に使用されるプラスチック（PE・PP）が海洋に流出した際の影響や、一度海に出たごみをリサイクルする際の手間や困難さ等について解説。

クリーンオーシャンアンサンブルの活動紹介と今後の取り組みについて説明を行いました。

参加者からの反響

後半のワークショップでは、「ビジネス視点での海洋負荷低減」や「個人の行動変容」をテーマに活発なグループディスカッションが行われました。

参加した従業員の皆様からは、講演内容の分かりやすさや理解度について高い評価をいただくとともに、「海洋プラスチック問題を「自分ごと」として捉えるきっかけになった」

「日常や業務の中での具体的な行動につなげたい」 といった前向きな感想や意見が多数寄せられ、日々の業務や私生活における環境意識をさらに高める有意義な機会となりました。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/(https://donation.cleanoceanensemble.com/)

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら：https://cleanoceanensemble.com/support/partner/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

- ITエンジニア- マーケティング- 営業・協賛パートナー支援- 人事- 現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月1回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております。

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中 秀典

・主な活動国：日本、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。