老舗の味×都心の住まいづくりが父の日に向けて異色のコラボ 頑張る父を応援する「想いを重ねて作るハンバーガー教室」を実施

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 名古屋支社と杉本食肉産業株式会社（本社 愛知県名古屋市、代表取締役社長 杉本匡彌、以下「スギモト」 ）は、6月14日（日）に次週の父の日に向け、コラボ料理教室『父の日企画：頑張るパパを応援する、想いを重ねて作るハンバーガー教室』をお肉の専門店スギモト本店（名古屋市中区栄）にて開催いたしました。

本イベントは、スギモトが持つ「老舗の信頼感・本物の味」と、当社が提案する「新しい暮らし・家を楽しむ提案」を掛け合わせ、日頃頑張るお父さんへ感謝を伝えるとともに、梅雨やこれから迎える夏を乗り越えるスタミナを付けてもらうことを目的に企画しました。

パパのために、黒毛和牛を贅沢に使った「オリジナル三階建てバーガー」を建築！？

スギモトアプリ内で応募し、見事当選されたご家族が参加。名古屋市中区栄にある「スギモト本店1階奥 キッチンスタジオ」を舞台に、メディアでも活躍中の料理研究家 長田絢さんを講師に迎えての料理教室。今回のメイン料理は、当社が得意とする“多層階のお家”をイメージし、豪華に具材を積み重ねて作る「想いを重ねるハンバーガー」です。 お父さんへの感謝を込めて、主にお子さんたちが調理に挑戦。スギモト自慢の黒毛和牛を使用して、参加者自らパテを手作りしジューシーに焼き上げ、目玉焼きなどのお好みの具材をバランスを考えながら高く、高く積み上げていきました。

普段はあまり見られないお子さんたちの真剣な包丁捌きや火の扱いに、お父さんたちは少し心配そうに見守る場面も。しかし、完成したボリューム満点の“我が家オリジナルバーガー”を目の前にすると表情は一変。「パパ、いつもありがとう！」の言葉とともに豪快に頬張り、満面の笑みを浮かべるお父さんたちの姿が非常に印象的なイベントとなりました。

サプライズなお土産：父の日の夜は、おうちで「至高のステーキ」を

さらにイベントの最後には、主催両社から参加家族へサプライズなお土産が贈られました。イベントの楽しかった思い出と共に、「父の日の夜はぜひご自宅でも最高のお肉を囲んで家族団らんの時間を過ごしてほしい」という想いから、気持ちばかりの「スギモト特選サーロインステーキ肉」をプレゼント。これにはお父さんだけでなく、お子さんからも大きな歓声が上がり、大盛況のまま幕を閉じました。

当社とスギモトは、これからも「食」と「住まい」を通じて、地域の皆様の豊かな暮らしと、家族の温かいコミュニケーションを応援する一歩進んだ提案を行ってまいります。

「頑張るパパを応援する、想いを重ねて作るハンバーガー教室」について

日時：2026年6月14日（日）11:00～13:00

場所：お肉の専門店スギモト本店 1階奥 キッチンスタジオ

〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-35

講師：長田絢 氏（料理研究家）

杉本食肉産業株式会社について

創業1900年（明治33年）昨年創業125年を迎えた尾張名古屋の老舗「お肉の専門店スギモト」は『生産・加工・卸・小売・飲食』と一貫体制をグループ内で展開。松阪牛・飛騨牛・みかわ牛をはじめ、生産者の顔が見える安全な食肉を日本全国から確保し、お客様の求める質と量にスピーディーに対応可能な企業です。「安心できる食肉をご提供し、豊かな食文化に貢献する」「お肉で幸せと感動をお届けする」それがスギモトの想いです。精肉以外に、ハム・ソーセージ、ローストビーフ、味噌漬、しぐれ煮、焼豚などの加工品や、カレー、シチュー、サラダ、コロッケなどの惣菜も手がけており、百貨店やレストランでの販売も行っています。

WebサイトURL:https://www.oniku-sugimoto.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

株式会社オープンハウスグループ WebサイトURL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス WebサイトURL：https://oh.openhouse-group.com/