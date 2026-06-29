4月に種まきした枝豆やトウモロコシを収穫　伊勢崎市で心育む農業体験　7月11日（土）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）が参加する群馬産直協議会「めぐるんま」は7月11日（土）8時から、伊勢崎市境下武士の「みんなの畑」で野菜の収穫体験会を開催します。利用者家族が自然と触れ合い、種まきから収穫までを体験する連続企画の最終回です。畑の管理は、群馬産直協議会「めぐるんま」の一員である利根川生産者グループ（伊勢崎市、倉林勝代表）が協力します。

「まめまめコース」集大成

体験会は、枝豆とトウモロコシを育てる「まめまめコース」の最終回です。参加する利用者家族約90人は、4月に種まきをした枝豆とトウモロコシを収穫します。

参加者は6月に「畑のお世話回」を2回実施し、良質な農産物を育てるために必要な作業を体験してきました。農業体験は食べ物や自然への関心を高めるとともに生産者への感謝の気持ちも育み、子どもたちの食育につながります。

収穫後は、「みんなの畑」の栽培管理を担う利根川生産者グループの生産者と一緒に、採れたての野菜を味わいます。参加者は日頃の農作業への感謝を直接伝え、実りの喜びを分かち合います。

▲枝豆の収穫（2025年7月）▲トウモロコシ畑の草取り（2026年6月）

みんなの畑de農業体験「まめまめコース」（第2回）開催概要

■日時：7月11日（土）8：00～10：00 ※小雨決行・荒天中止

■場所：伊勢崎市境剛志公民館（伊勢崎市境下武士862-3）隣接の「みんなの畑」

※駐車は隣接の「境総合運動場駐車場」（伊勢崎市境上武士846）

■参加：パルシステム群馬利用者家族 約90人

■内容：枝豆・トウモロコシの収穫、畑の農作業、採れたて野菜の試食など

■今後の予定：：11/7（土） 「ねぎねぎコース」第2回 赤ねぎの収穫など

6月の「畑のお世話回」では、連続企画の参加者がジャガイモを収穫しており、10月10日（土）に開催するパルシステムと作り手、利用者が交流するイベント「商品展示会」のめぐるんまブースで販売を予定します。

▲ジャガイモの収穫（2026年6月：畑のお世話回）「まめまめ」「ねぎねぎ」「マメ活」企画が進行中

パルシステム群馬は「めぐるんま」とともに、子どもたちの心の成長につながる農作業の機会を提供するため、年間を通しイベントを開催します。利根郡昭和村での草取りや収穫の体験会のほか、伊勢崎市の畑では、枝豆などを育てる「まめまめコース」と赤ねぎなどを育てる「ねぎねぎコース」も開催しています。

- 枝豆・トウモロコシの種まきで食育に 伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験 4月25日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001157.000006976.html)- 赤ねぎ・サツマイモの定植にチャレンジ 伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験 5月30日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001189.000006976.html)- トウモロコシ畑の草取りや小松菜の収穫体験 昭和村「宮田さんち」の畑で 6月6日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001201.000006976.html)

希望者に枝豆の種を配り、自宅のプランターや畑で育てることを呼びかける「マメ活！2026」では、パルシステム群馬利用者家庭のほか、県内の幼稚園・保育園5園が挑戦中です。栽培中の枝豆の写真をLINEのチャットルームで投稿し、手入れの悩みや成育状況を共有し合っています。収穫後には枝豆を使用したアレンジ料理の投稿もあり、全ての投稿から厳選し5人に利根川生産者グループから「産地賞」が贈られる予定です。

地域農業と食文化を次世代に

「めぐるんま」は、パルシステム群馬と県内の3産地「野菜くらぶ（昭和村）」「くらぶち草の会（高崎市）」「利根川生産者グループ（伊勢崎市）」、パルシステム連合会がともに立ち上げた協議会です。持続可能な農業の発展や生活者の健康的な暮らし、活気ある地域づくりを目指し、群馬の魅力を発信するさまざまな活動をしています。

設立10周年を迎えるめぐるんまは、2026年4月、新たに3団体が正会員として加入しました。今年度は、有機小松菜の産地である株式会社プレマ（前橋市）で農業体験会、東毛酪農直販株式会社（太田市）と榛名直販株式会社（高崎市）で牛乳や乳製品を使った料理教室を順次開催していきます。利用者と生産者が共に策定した「めぐるんま2035ビジョン」のもと、交流や地産地消の推進を通じ、相互理解を深めていきます。

パルシステム群馬はこれからも、生産者と消費者の距離を近付け、持続可能な食と農を推進します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.5億円、組合員数：5.2万人、総事業高：63.6億円（2026年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

12会員・統一事業システム利用会員総事業高2,689.6億円/組合員総数177.0万人（2026年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/