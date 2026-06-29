ビールを最後の一口まで冷たく。米国発アウトドアブランド「Wyld Gear（ワイルドギア）」が、ハンズ一部店舗の夏のビールギフト特集に期間限定出展

「Wyld Gear（ワイルドギア）」とは

TriDriven株式会社

Wyld Gearは2017年、世界的に有名なイエローストーン国立公園やグランドティトン国立公園を有する米国ワイオミング州で誕生しました。

ハンティングやボート、キャンプなどを日常的に楽しむ人々が、自らのために開発したアウトドアギアブランドです。

“To Make Your Adventure Last Longer（冒険をより長く楽しむために）”をブランドコンセプトに掲げ、世界中を冒険したいという人々の想いに応える製品を展開。過酷な環境にも耐えうるタフさと、プロ仕様の高い機能性を兼ね備えていることが特徴です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zspLW9xWMzQ ]

展開アイテム

今回は夏のアウトドアシーンを盛り上げる、ドリンクウェアを取り揃えました。

4,950円（税込）ワイルドカップ 16オンス（473ml）

断熱ステンレススチール製の頑丈なタンブラー。高い保冷性能により、冷たい飲み物を長時間おいしい温度で楽しめます。

さらに、独自開発の漏れ防止リッド「WyldSlyder(TM)」を採用し、飲み物をしっかり密閉。

パーティーやアウトドアはもちろん、日常使いにも最適です。耐久性に優れた設計で、さまざまなシーンで活躍します。

マルチカン 12オンス

マルチカンクーラーは、焚き火を囲むキャンプシーンからホームパーティーまで、あらゆるシーンで活躍するタフなドリンクホルダーです。

7種類以上の異なるサイズの缶やボトルに対応し、高い密閉性を実現するラバーシールがしっかりとホールド。高品質ステンレススチールによる真空断熱構造が、お気に入りのドリンクを最後の一口までキンキンに冷たく、または熱々のままキープします。

6,490円（税込）

ワイルドギアで最高の一杯を。

アメリカ・ワイオミングの雄大な自然から生まれたワイルドギアは、仲間との乾杯も、アウトドアで過ごす時間も、何気ない休日の一杯も、より快適で特別なひとときへと変えてくれます。

ビールを最後の一口まで冷たく。

ワイルドギアとともに、この夏だけの特別な時間をお楽しみください。

開催期間

2026年6月27日（土）~ 8月28日（金）

※終了日は変更になる場合があります。

場所

ハンズ一部店舗 各売り場

ハンズネット（ハンズHP）

https://hands.net/

WYLDGEAR公式サイト

https://wyldgear.jp/

WYLDGEAR JAPAN 公式 Instagram

https://www.instagram.com/wyldgear.japan/

WYLDGEARに関するお問合せはこちら

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※取り扱い・展開状況についてはハンズ各店舗へお問い合わせください。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです。