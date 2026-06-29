夏特有の胃腸トラブルに着目。「腸セラピー」と「酵素ファスティング」で内外からサポートする『腸活Wキャンペーン』を期間限定開催

株式会社ほねごり

株式会社ほねごり（本社：神奈川県相模原市、代表取締役：阿部 公太郎）は、夏季に増加しやすい胃腸機能の低下や冷房による冷え、食欲不振などの体調変化に着目し、「腸セラピー」と「酵素ファスティング」を組み合わせた『腸活Wキャンペーン』を期間限定で開催いたします。

近年、猛暑の影響により、冷たい飲食物の摂取や冷房環境で過ごす時間が増え、胃腸への負担や身体の冷えを感じる方が増えています。胃腸の働きが低下すると、食欲不振や疲労感、むくみなど、さまざまな不調につながることがあります。

そこでほねごりでは、身体の外側からアプローチする「腸セラピー」と、内側から身体を整える「酵素ファスティング」を組み合わせたキャンペーンを実施。夏を健やかに過ごしていただくための健康づくりをサポートします。

身体の巡りをサポートする「腸セラピー」が期間中何度でも半額

腸セラピーは、お腹周りをやさしく丁寧に施術することで、身体の巡りをサポートする人気メニューです。

暑さや冷房の影響で硬くなりがちな腹部へアプローチし、リラックスした状態へ導きます。

キャンペーン期間中は、通常4,980円（税込）のところ、何度でも半額となる2,490円（税込）でご利用いただけます。

夏バテや疲労感、冷え、むくみなどが気になる方におすすめのメニューです。

酵素ドリンクを活用したファスティングプランも特別価格で提供

ほねごりでは、必要な栄養を補給しながら実践する「酵素ファスティング」を提案しています。

今回のキャンペーンでは、ライフスタイルに合わせて選べる2つのプランをご用意しました。

朝だけ置き換えコース

毎朝の朝食を酵素ドリンクへ置き換えることで、無理なく継続できる初心者向けプランです。

3か月コース：10％OFF

6か月コース：15％OFF

12か月コース：20％OFF

集中3日間コース

3日間、食事を酵素ドリンクへ置き換え、消化器官を休ませながら身体をリセットする短期集中プランです。

酵素ドリンク2本セットを5％OFFで提供します。

夏の栄養サポートに「EAA（必須アミノ酸）」もおすすめ

暑さによる食欲低下や栄養バランスの乱れが気になる方には、EAA（必須アミノ酸）の摂取もおすすめしています。

EAAは体内で合成できない9種類の必須アミノ酸を含み、日々の健康維持や身体づくりをサポートする栄養素です。

食事量が減りやすい夏場でも手軽に摂取できるため、ファスティングとあわせた健康管理や、夏バテ対策の一つとしてご提案しています。

ご自身のライフスタイルや目的に合わせて、スタッフが最適なプランをご案内いたします。

外側と内側、2つのアプローチで夏の健康づくりをサポート

腸セラピーによる身体の外側へのアプローチと、酵素ファスティングによる内側からのケアを組み合わせることで、夏特有の身体の重だるさやコンディション維持をサポートします。

ほねごりは今後も、地域の皆さまの健康づくりを支えるサービスの提供を通じ、一人ひとりが健やかに毎日を過ごせる環境づくりに取り組んでまいります。

■ほねごり 会社概要

2013年4月、神奈川相模原市で創業、2014年7月に「株式会社ほねごり」を設立しました。現在は、首都圏（東京・神奈川・埼玉）を中心に「ほねごり接骨院」を63店舗展開。ほねごりアリーナやほねごり杜のホールのネーミングライツなど、「一人ひとりの心と身体に寄り添い、毎日に笑顔を」という企業理念のもと、地域への貢献に取り組んでいます。

会社名 ： 株式会社ほねごり

事業内容： 接骨院・鍼灸院、整体院、トレーニングジム、整形外科・小児科クリニックの運営

代表者 ： 代表取締役 阿部 公太郎

公式サイト ：https://honegori-group.com/

公式Instagram： https://instagram.com/honegori_official/

公式X ： https://x.com/Honegori_OA

本件に関するお問い合わせ 株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548 FAX042-703-5578 Email：kouhou@honegori.com