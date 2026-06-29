プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、2026年5月度のオリジナルアロマ調香案件が前年同月比200％を達成したことをお知らせします。企業のブランド体験価値向上に向けた香り活用が加速する中、香りの設計・開発・商品化までを一気通貫で提供できる体制が高く評価され、依頼が大きく増加しました。

香りを“ブランドアイデンティティ”として活用する企業が増加

プロモツール、2026年5月オリジナルアロマ調香案件数が前年同月比200％を達成。企業のブランド体験価値向上を、香りの設計から商品化まで一気通貫でサポート。

近年は、単に香りを制作するだけでなく、「自社だけの香りをつくり、その香りを空間や商品、顧客体験全体へ展開したい」というニーズが増加しています。

当社は、日本を代表する調香師・渡辺武志を中心とする調香チームと、香り技術研究所の分析力と商品開発力を活かし、企業ごとのブランド価値を香りとして設計。さらにアロマオイルだけでなく、香水、ハンドクリーム、ハンドソープ、アロマスプレー、アロマカード、サシェ、ディフューザーなどの商品展開まで支援できることから、「オリジナルアロマならまずプロモツールに相談したい」という企業が増えています。

ブランディングを高める空間フレグランスから、手軽に配れるノベルティ、本格的なプロダクト展開まで。豊富な商品バリエーションと柔軟な開発力で、クライアント様の「カタチにしたい想い」を理想の香りグッズとして実現します。

こうした背景から、2026年5月度のオリジナルアロマ調香案件は前年同月比200％という大幅な伸びを記録しました。

香りの設計から商品化までを一気通貫でサポート

オリジナルアロマの開発実績・導入一覧 :https://www.promotool.jp/case_study/

当社は、香りの設計・開発からOEMによる香りグッズの製造までを一気通貫で提供できる、国内でも数少ないセントテクノロジーカンパニーです。専属調香師がブランドの背景や目的を丁寧にヒアリングしながら香りを設計する体制が高く評価されています。

香りの開発には、調香・試作・香料の安全性管理・製造・品質管理・納品まで多くの工程が必要ですが、当社はこれらすべてを自社で完結できるため、ブランドの世界観の正確な再現と、試作から量産までのスピードを両立しています。小ロットから大ロットまで柔軟に対応できる点も、多様な業界から支持される理由のひとつです。

また、4,000種類以上の調香実績に裏打ちされた知見と、国際的な香料安全基準であるIFRA／RIFMに準拠した品質管理により、安心・安全な香りづくりを徹底しています。空間芳香から香りグッズの製造までをワンストップで提供できる当社の体制は、企業が求める「オリジナルの香りをつくり、それを商品として展開する」というニーズに応える基盤となっています。

香りを“企業の資産”にする支援を強化

香りは、ロゴやデザイン、ブランドカラーと同様に、企業の世界観を伝える重要なブランド資産です。

当社は、企業が香りをブランドやマーケティングの資産として活用できるよう、調香から商品化までの支援体制をさらに強化してまいります。香り技術研究所の分析力と調香技術、自社工場の製造力を組み合わせ、オリジナルアロマの開発から空間演出までを一気通貫で支援。企業の世界観を香りで表現し、空間・商品・体験へと展開する総合的なソリューションを提供することで、「オリジナルアロマならプロモツール」と評価され続ける存在を目指してまいります。

プロモツールのサービス「香りブランディング」について

プロモツールの「香りブランディング」サービスは、嗅覚が記憶や感情に強く結びつく特性を生かし、香りを通じてブランドや商品の価値を直感的に伝えるブランディング手法です。視覚や聴覚に偏りがちな従来のプロモーションに対し、香りという感覚を加えることで、顧客の印象に残る体験を創出し、ブランド認知や好意形成を高めます。これまで4,000社以上との取引実績で培った知見を背景に、日本一の調香師の1人として注目される調香師・渡辺武志と、大手広告代理店にて世界的自動車メーカーを担当してきたブランディングコンサルタントである志賀久仁雄が連携し、企業の目的やブランドの世界観を深く理解したうえで香りを設計・展開することで、他社にはない香りを活用した本質的な差別化と、記憶に残るブランド体験の提供を実現しています。

近年はホテル、商業施設、自治体、化粧品メーカーなど幅広い業界から相談が増加しています。「オリジナルアロマならまずプロモツールに相談したい」と考える企業が増えており、当社への引き合いは年々拡大しています。自社だけの香りづくりをご検討の企業様はお気軽にお問い合わせください。

プロモツールの「香りブランディング」についてはこちら

https://www.promotool.jp/aroma_business/branding/

プロモツール株式会社について

お問い合わせはこちら :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/