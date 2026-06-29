2027年4月以降適用「新リース会計基準」に対応した専用プロンプトを、法務オートメーション「OLGA」の契約管理における「AI抜き出し機能」にて配布開始

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下「GVA TECH」）が提供する法務オートメーション「OLGA（オルガ）(https://olga-legal.com/)」の契約管理における「AI抜き出し機能」において、2027年4月以後に開始する事業度からの強制適用が予定されている「新リース会計基準」に対応した項目を自動抽出できる、7つの専用プロンプトの配布を開始いたします。

本プロンプトは、契約書から任意の項目をAIが自動で抽出できる「AI抜き出し機能」をご契約いただいたお客様を対象に配布いたします。

■ アップデートの背景

2027年4月以降に開始する事業年度からの強制適用が予定されている「新リース会計基準」において、企業は原則としてすべてのリース取引（従来のオペレーティング・リース含む）を資産・負債としてバランスシートに計上（オンバランス化）することが求められます。

これに伴い、企業は保有する膨大な既存契約書や新規契約の中からリース取引に該当するものを特定し、会計処理に必要な情報を正確に洗い出さなければなりません。

しかし、この移行作業には以下のような大きな課題がありました。

- 膨大な契約書の目視確認に伴う工数過去の契約書も含め、1件ずつリース期間やリース料等を確認・転記する必要があり、法務や経理部門に多大な負担がかかる。- 抽出項目の見落としやミス契約書の表現が多様であるため、必要な情報を見落としたり、解釈を誤ったりするリスクがある。- 専門知識の属人化新会計基準に沿った適切な情報抽出には専門知識が必要であり、特定の担当者に業務が集中しやすい。

これらの課題を解決し、企業の円滑な新リース会計基準への移行を支援するため、OLGAの契約管理における「AI抜き出し機能」で使用できる、専用プロンプトの配布を決定いたしました。

■ 「AI抜き出し機能」と新プロンプトの概要

OLGAの契約管理に搭載されている「AI抜き出し機能」は、お客様がプロンプトを設定することで、契約書から任意の項目をAIが自動で抽出できる機能です。

今回配布を開始する「新リース会計基準対応プロンプト」は、該当の契約書がリースに該当するか否か、という過去の契約の洗い出しに必要な項目のみならず、経理部門で計算上参考になるリース期間や料金、内訳などの抽出も可能にした7つのプロンプトです。

これにより、お客様自身で複雑な指示文を考案・設定する手間なく、アップロードした契約書から必要な情報を抽出することが可能になります。

【抽出可能な項目】

- 新リース会計基準に該当するか否か- 該当する/しない理由- 契約上の金額（総額、および月額など）- 対象物件の数量・単価- 自動更新・延長オプションの有無- 中途解約の有無（および違約金規定の有無）- 保守費用や維持管理費

※契約期間（リース期間）は標準機能で抜き出し可能です。

※本プロンプトは、法務オートメーション「OLGA」の「AI抜き出し機能」をご契約（新規・既存含む）いただいたお客様に提供いたします。ご契約後、担当のカスタマーサクセスよりプロンプトの設定方法を含めてご案内いたします。

今後もGVA TECHでは、ユーザーさまからのお声を参考にしてプロダクト開発を進め、企業法務担当者や弁護士の皆さまを支援して参ります。

■セミナーのお知らせ

2027年4月以後開始する事業年度から適用が予定されている新リース会計基準により、企業では既存契約書の棚卸しや、リースに該当し得る契約の確認が求められます。

対象となるのは、いわゆるリース契約だけではありません。オフィスや倉庫の賃貸借契約、設備利用契約など、契約書の中に特定資産の使用に関する条項が含まれる場合、会計処理の判断に必要な情報を確認する必要があります。

しかし、契約期間、金額、更新条項、中途解約条項、保守費用などを1件ずつ目視で確認し、経理部門へ連携する作業は、法務部門にも大きな負担をもたらします。

本ウェビナーでは、新リース会計基準対応において必要となる契約情報の整理ポイントと、OLGAの「AI抜き出し機能」を活用して大量の契約書から必要項目を効率的に抽出する方法を解説します。

新リース会計基準と法務実務への影響～今から始める契約書の洗い出し準備～

日時：2026年7月15日（水）12:10 ~ 12:50

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申し込み：https://olga-legal.com/seminar/lease-accounting20260715/

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、法務案件管理・契約書レビュー・契約書管理・CLM（契約ライフサイクル管理）まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化する法務SaaSです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

「OLGA」の詳細 :https://olga-legal.com/[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VNTDRHCvvnM ]

■GVA TECH会社概要

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/

「法とすべての活動の垣根をなくす」ことを目指し、リーガルテックの開発と提供を行う。企業法務向けの法務SaaSである法務オートメーション「OLGA（オルガ）」は、法務案件管理・契約書レビュー・契約書管理・CLM（契約ライフサイクル管理）を一気通貫で自動化する。法律事務所向けの「ベンパル」シリーズでは、集客支援からAI活用、情報管理や運用体制の整備まで弁護士の業務を支援。中小企業や個人事業主向けには「GVA 法人登記」や「GVA 登記簿取得」などで法務手続きの支援をし、大企業から個人まで幅広くソリューションを展開している。