【新卒採用】「入社0年目から高収入を。」いーふらん、入社前研修に成果報酬型のインセンティブ制度を導入。【早期キャリアアッププログラム】

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、2027年卒業予定の内定承諾者を対象とした入社前研修制度「早期キャリアアッププログラム」を開始いたしました。

当社が提供する早期キャリアアッププログラムは、内定承諾者が入社前の期間を活用してビジネスの基礎基本や実際の「高価買取 おたからや」での店舗業務を学び、早期にキャリアアップを実現するための内定者研修制度です。最初の1週間で座学研修を行い、翌週からは希望に応じたシフト制で実際の店舗に立ち、プロの査定員の接客やリアルなお客様対応を目の前で学び、自らも実践しながら実力をつけていくことができます。2026年新卒入社では28名がこのプログラムを通して、入社と同時に店長へと就任し、スピード感をもってキャリアアップを実現させました。

｜成果報酬型のインセンティブ制度を導入

「早期成長環境の整備」と「物価高に伴う生活への経済的不安解消」を両立

今年度からは、内定承諾者期間中であっても既存社員と同様に成果報酬を受け取ることができる「インセンティブ制度」を新たに導入しました。

導入の背景は、「早期成長環境の整備」と「物価高に伴う生活への経済的不安解消」を両立するということでした。株式会社ジェイ・エス・ビーが発表したデータによると「学生の約6割が物価高騰の影響で、生活が苦しくなったと感じている」（※1）とされており、多くの学生が金銭的な不安を抱えているという現状がございます。こうした社会課題に対し、当社は入社前研修にも「インセンティブ制度」を導入することで、生活基盤を整えつつ、入社前から当社の社風をより明確に理解していただき、入社0年目からの高収入と成長を後押しする環境を整備いたしました。

既存社員と同様に毎月の売上に応じた成果報酬が支給される仕組みとなり、意欲の高い学生から大変好評を博しております。

｜モチベーションを高める「E-POINT制度」の刷新と還元の仕組み

当社では、内定承諾者の主体的な行動と挑戦を後押しするため「E-POINT制度」を昨年に引き続き導入・拡充しております。これは、早期キャリアアッププログラムの開始初日から入社式までの期間が対象となる独自のポイント型モチベーション施策です。

出勤日数や成果等に応じてポイントが付与され、具体的には早期キャリアアッププログラム内での月間MVP選出や、ベストセールス賞（1位から10位まで）といった明確な評価指標を設けています。

貯まったポイントは、入社後の初任給支給のタイミングにおいて「1ポイント＝1,000円」として初任給に還元される仕組みとなっております。これにより、入社直後から大きく稼ぎたい、新しい挑戦をしたいという明確な目標を持つ内定承諾者が、逆算して自発的に売上を立てるための行動を考え、意欲的に研修に取り組むことができる育成・評価環境を構築しています。

｜執行役員 兼 人事部部長補佐・岡田が語る

「早期キャリアアッププログラム」の狙いと変革

私たちが提供する早期キャリアアッププログラムは、入社前から抜群のスタートを切るための特別な準備期間です。これまでは日当1万円という形で研修を行ってまいりましたが、数ヶ月経つと既存の先輩社員よりも大きな売上を立てる極めて優秀な内定承諾者が毎年現れるようになりました。

そこで今年度からは、彼らの目覚ましい活躍と成果に真正面から応えるため、既存社員と同様にインセンティブを毎月支給する環境へと舵を切りました。入社0年目から目の前の成果がダイレクトに還元される仕組みにしたことで、参加者の皆様からは非常にご好評をいただいております。

昨年より実施している「E-POINT制度」も含め、自分が稼ぎたい金額や目指したいポストから逆算し、売上を立てるにはどうすべきかを主体的に考える力が身につきます。数字を把握し、自らの課題を見つけて行動するという『営業の基礎基本』を学生のうちから当事者意識を持って学べるこの環境は、入社後のキャリア構築だけでなく、その後の人生におけるあらゆるビジネスシーンで生き続ける強力な財産になると確信しています。

｜「入社と同時に店長を目指す。」---27卒・研修参加者のリアルな声

現在、実際に2027年卒の早期キャリアアッププログラムに参加し、現場の最前線で研修に取り組んでいる内定承諾者からも、非常に意欲的で熱量溢れるリアルな声が多数寄せられています。それぞれの高い目標に向かって日々挑戦を続ける、フレッシュな2名のコメントを紹介します。

【27卒内定承諾者・Yさん】

会社の一員として成果を残せるか不安でしたが、手厚い研修と質問しやすい環境のおかげで、研修前の不安は解消されました。店舗研修では学生のうちから商談に挑戦でき、的確で温かい指導のもと成長を実感しています。本プログラムを通じて成果への意識やお客様に合わせた接客能力が身につき、大きくスキルアップできました。切磋琢磨できる同期と共に、入社と同時の店長就任を目指して研修に取り組みます。

【27卒内定承諾者・Aさん】

研修前は買取営業をそもそも行えるのかと不安でしたが、座学研修や商談前の的確な指導、親身な相談体制のおかげで解消されました。実務を通じて、指示待ちではなく自ら会社の利益につながる行動を考えられるようになり、大きな成長と自信を得ています。実績を出す同期の存在も良い刺激です。今後は期待以上の結果を出し、お客様に満足されるスタッフを目指します。

｜25卒・エリアマネージャーが語る早期キャリアアッププログラムの価値

2025年新卒入社として本プログラムに取り組み、キャリアアップを果たした25卒・エリアマネージャーのTさんが早期キャリアアッププログラムについて語りました。

―プログラム開始時期と、最も苦労したことは？

内定承諾後の4月から参加しました。一番苦労したのはプロとしてのブランド・商品知識の習得です。最初は知識不足で悔しい思いをしましたが、地道な学習や通勤中のブランド公式SNSのチェック、正規店で本物に触れることを1年間徹底しました。その結果、お客様との会話が深まり、売上を大幅に伸ばすことができました。

―今振り返る、本プログラムの価値とは？

一言で言えば『本物の経験』です。入社前から責任ある店舗業務を担うことで会社を深く理解でき、入社後のギャップもなく好スタートを切れました。当時のマネージャーが真摯に寄り添ってくれたことが、『自分も早く実績を出して後輩の力になりたい』という強い原動力になりました。

――これから参加する27卒の後輩たちへのアドバイスをお願いします。

当社の早期キャリアアッププログラムは、ただのアルバイトではなく、実際に店舗運営を任され、会社の売上を自らの手で作ることができる唯一無二の環境です。ここで最も大切なのは『向上心』です。不安やわからないことをそのままにせず、どうすれば上手くいくかを考え続け、先輩に積極的に質問をし能力を高めていけば成長していくことができると思います。私は『入社と同時に店長になる』『9月までに憧れの時計を買う』『翌年4月までにエリアマネージャーになる』という短期・中期・長期の具体的な目標を設定してやるべきことを明確化し、早期キャリアアッププログラムに参加していました。入社前からチャンスに溢れた当社で、ぜひその手を動かして一緒にチャンスを掴みましょう。

｜いーふらんが目指す、新卒採用と人材育成の未来

当社は、世界1,860店舗以上を展開する（2026年6月時点）「高価買取 おたからや」をさらに拡大するべく、現在新卒（27卒・28卒）・中途ともに人材採用を強化しております。加えて、当社は年齢や社歴に関わらず、本人の実力と成果をどこまでも正当に評価する徹底した実力主義の企業です。そのため、これまでにも、この早期キャリアアッププログラムでの学びを生かし、「入社と同時に店長へ就任」「入社半年でマネージャー」「20代で執行役員」「入社3年で海外支社の代表へ就任」など多くの社員が入社からわずかな期間でキャリアアップを果たして参りました。

当社であれば学生のうちから営業の基礎基本である「数字を正確に把握し、課題を見つけて行動する」というビジネスの本質を身につけ、新卒入社直後から圧倒的なスピードでキャリアアップを果たすことが可能です。当社は今後も、若き才能が遺憾なく実力を発揮し、大きな夢を実現できるよう、教育環境と還元制度の双方から全力で挑戦をバックアップしてまいります。ご興味をお持ちいただけた27卒・28卒の就職活動中の皆様はぜひ、下記のリンクよりエントリーをお待ちしております。

｜エントリーはこちら！

新卒採用特設サイト：https://e-fran-recruit.jp/(https://e-fran-recruit.jp/)

キャリア採用特設サイト：https://e-fran.jp/mid_career/(https://e-fran.jp/mid_career/)

｜出典

※１

企業名：株式会社ジェイ・エス・ビー

掲載日：2025年07月31日掲載

タイトル：「物価高騰の波は学生にも！約9割の学生が昨年と比較して節約意識が高まっていると回答 さらに、学生の約8割が食材価格の上昇を実感、主食にお米以外を選ぶ機会が増えた傾向も！？【UniLife（ユニライフ）学生調査：学生の物価高騰に関する意識調査】」

URL：https://www.jsb.co.jp/news/detail/post-768.php

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410