【新商品】お弁当作りより面倒かも…毎日繰り返す“弁当箱の名もなき家事”を減らすスリムランチボックス

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「MECLID 洗いやすく開けやすいスリムランチボックス 320×2」を2026年6月に発売しました。

物価高で増えるお弁当生活

物価高の影響もあり、お弁当を持参する人が増えています。

リクルートの「有職者のランチ実態調査」によると、2025年の平日ランチ額は外食1,250円、自作弁当は432円という結果となっています。

出典：リクルート「2025年 有職者のランチ実態調査」(https://www.hotpepper.jp/ggs/research/article/column/20250418)

ランチ代を少しでも抑えたい。

そんな理由から、お弁当生活を始める人も少なくありません。

しかし、お弁当生活を続けるうえで負担になるのは、朝の調理だけではありません。

お弁当作りのあとにも続く“名もなき家事”

帰宅後に弁当箱を洗う。

パッキンを外す。

細かい溝まで洗う。

乾かして、また取り付ける。

お弁当作りの裏側には、そんな小さな手間が毎日積み重なっています。

目立たないけれど、なくなると嬉しい。

そんな“弁当箱の名もなき家事”に着目しました。

パッキン一体型で洗いやすく

MECLIDは、フタとパッキンが一体になった仕様を採用しました。

取り外して洗う手間がなく、付け忘れや紛失の心配もありません。

洗うパーツが少ないため、お手入れもスムーズ。

毎日使うものだからこそ、片付けまで考えました。

昼になると開けにくい問題にも

お弁当箱が開けにくい。

そんな経験はありませんか。

朝、まだ少し温かい状態でフタを閉めたお弁当は、時間の経過とともに内部の空気が冷えて密閉状態になり、開けにくくなることがあります。

特に指先だけでフタを持ち上げるタイプは、力が必要になることも。

MECLIDは、レバーを持ち上げるだけで開けられるフタを採用しました。

密閉性を保ちながらも、スムーズに開閉できます。

バッグの隙間に収まるスリム形状

ノートパソコン。

水筒。

書類やポーチ。

毎日のバッグの中は意外と荷物が多いものです。

MECLIDはスリムな縦型形状なので、バッグの隙間にも収まりやすく、持ち運びもスマート。

2段タイプなので、ご飯とおかずを分けて入れることもできます。

お弁当生活を続けやすくするために

お弁当生活を続けるために必要なのは、容量や見た目だけではありません。

洗いやすいこと。

開けやすいこと。

持ち運びやすいこと。

毎日使うものだからこそ、小さなストレスを減らすことが大切です。

MECLID 洗いやすく開けやすいスリムランチボックス 320×2は、お弁当生活の中にある“名もなき家事”に向き合ったランチボックスです。

商品概要

商品名：MECLID 洗いやすく開けやすいスリムランチボックス 320×2

価格：\1,760

サイズ：W172×D68×H52mm（1個あたり）

W172×D68×H104mm（2段組）

重量：100g（1個あたり）

203g（2段組）

容量：640ml（320ml×2）

主材質：［本体］ポリプロピレン

［フタ］ポリプロピレン

［仕切り］ポリプロピレン

［パッキン］熱可塑性エラストマー

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com