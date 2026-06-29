【MOS】昼は本格バーガー、夜はバルとして楽しめる都市型新業態「MOSH Burger＆Bar」を東京・銀座にオープン

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年7月1日（水）、昼夜で異なる利用シーンに対応できる新店舗「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）を東京都中央区銀座にオープンします。

「MOSH Burger＆Bar」店舗イメージディナーメニュー「夜の背徳チーズバーガー」

■東京・銀座の多様なニーズに対応する都市型ハイブリッド店舗

当社では外食産業を取り巻く環境変化に対応するため、都心の一等地への出店を可能にする小型店舗やキッチンカーなど新業態への挑戦を進めています。その一環として、2022年には東京・広尾に狭小物件でも対応可能な「mosh Grab'nGo（モッシュ グラブアンドゴー）」（2024年10月閉店）をオープンするなど、都心部でも運営可能な店舗スタイルを模索してまいりました。

今回は新たな挑戦として、日本有数の高級商業地である銀座に新業態店舗「MOSH Burger＆Bar」を オープンします。オフィスワーカーや買い物客、旅行者など、多様な人々が行き交う銀座のニーズに応えるため、昼夜で異なる利用シーンに対応する都市型ハイブリッド店舗として、昼はハンバーガーを提供し、夜はアルコールやおつまみを楽しめるバルとして営業します。特に夜時間帯は、しっかりと食事を楽しむ1次会需要だけでなく、食事前の軽い一杯を楽しむ0次会や、食後にもう少し飲みたい2次会などの利用シーンも想定し、気軽に立ち寄りやすいメニューを展開します。

■昼はこだわりの本格バーガー、夜はお酒と楽しむ限定メニューを提供

「MOSH Burger＆Bar」では、昼と夜で異なるメニューをご提供します。10～17時のランチメニューでは、2種類のチーズを使用した「MOSHチーズバーガー」（980円）や、モスバーガーこだわりのミートソースをアレンジしたワンランク上のハンバーガー「MOSHクラシックバーガー」（1,280円）など、合計8種類のハンバーガーメニューを展開します。一方、17時以降のディナーメニューでは、お酒に合うアラカルトメニューに加え、片手でも食べやすい直径5cmサイズのミニバーガー「スライダー」 （2個セット 980円）やハンバーガーからこぼれるほどのチーズソースを使った背徳感あふれる夜限定の「夜の背徳チーズバーガー」（1,680円）などを提供します。

＜新店舗概要＞

■店舗名：「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）

■開店日：2026年7月1日（水）

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8-7 銀座ナイン2号館 1F

■アクセス：JR、東京メトロ銀座線 「新橋」駅 銀座方面出口より 徒歩3分

■営業時間：月～木、土 10:00～22:00／金 10:00～23:00／日祝 10:00～21:00

ランチメニュー 10:00～17:00、ディナーメニュー 17:00～クローズ

■定休日：施設に準ずる

■店舗面積：47.4坪

■座席数：75席

＜主なメニュー＞

ランチメニューディナーメニュー

- ランチメニューのおすすめ

●「MOSHチーズバーガー」（980円）

チェダーとモッツァレラに特製のケチャップソース、ソテーオニオンを合わせた、チーズの伸びの良さと程よいコクや旨みが心地良いシンプルなバーガーです。ハンバーガーの要であるパティは、薄いスライスとミンチの2つの切り方をしたお肉を使用することで、スライス肉特有の食感や旨み、風味を感じられながらも、ミンチ肉特有のほぐれ感を両立させています。また、具材を引き立てるバンズは、国産小麦を使用し、小麦の香りとバランスのとれた甘みと塩味をお楽しみいただけます。



●「MOSHクラシックバーガー」（1,280円）

当社の看板商品であるモスバーガーをオマージュした一品です。パティにモッツァレラと輪切りのトマトを乗せ、ミートソースをアレンジしたこだわりのボロネーゼソース、最後に粗削りのパルメザンチーズを合わせています。モッツァレラチーズはパティに乗せて鉄板で焼成するので、とろける口当たりもお楽しみいただけます。ボロネーゼソースは牛肉と野菜の旨みをしっかりと感じていただけるのはもちろん、煮詰めた赤ワインを使ったリッチな香りと味わいに仕立てています。

- ディナーメニューのおすすめ

●「夜の背徳チーズバーガー」（1,680円）

ハンバーガーからこぼれるほどのソースに加え、チェダーやコンテなど、複数のチーズを使った背徳感あふれる夜限定のハンバーガーです。バンズは加熱する際に上にはチェダーチーズスライス、下にはコンテチーズを合わせています。そこにソテーオニオンとパティ、さらにベーコンとフライドオニオンを乗せ、仕上げにチーズソースをたっぷりかけました。チーズソースはオーダーが入るごとに、ラクレットチーズを 使ったチーズフィリング、エメンタールの風味のあるチーズソース、さらに生クリームを合わせて加熱しており、熱々とろとろの状態でご提供します。フライドポテトもついているので、チーズソースに絡めながらお召し上がりください。

●「スライダー（直径5cmのハンバーガー）」（2個セット 980円）

甘みのあるブリオッシュバンズで挟んだ、片手でも食べやすいミニバーガーです。生ハムとベリーに、クリームチーズとマスカルポーネを合わせたチーズ、ブラックペッパーを使ったバーガーと、オニオンフライとリコッタにハニーレモンソースを合わせたバーガーの2個セットでご用意します。

※スライダーのバンズには、はちみつを使用しています。

※はちみつ入りのソースを使用しています。

- おすすめのドリンクメニュー ※昼夜共通

●「MOSHレモネード（ICE）」（800円）

レモン本来の爽やかな香りと、バランスのとれた心地よい甘み・酸味が絶妙に調和したレモネードです。瀬戸内産のレモンのシロップ漬けも入っており、爽やかな見た目もお楽しみください。

●「MOSHプロテインスムージー（カフェオレ風味）」（800円）

VALX社のプロテインパウダーとアイスコーヒーを合わせ、スムージー仕立てにしたドリンクです。プロテインパウダーをよりおいしく手軽にお召し上がりいただけます。

※VALXホエイプロテインカフェオレ風味使用

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。