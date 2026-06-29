根元 八幡屋礒五郎「七味祭」を開催 ― 7/3(金)～7/5(日)、イオンモール須坂で七味の魅力を体感するイベントを

株式会社 八幡屋礒五郎

株式会社八幡屋礒五郎（本社：長野県 長野市、代表取締役：九代目 室賀栄助）は、2026年7月3日（金）から7月5日（日）まで、イオンモール須坂1階 Goolightコートにて「七味祭」を開催いたします。

7月3日の「七味の日」に合わせて開催する本イベントでは、七味祭限定の七味調合をはじめ、八幡屋礒五郎の歴史やデザインの魅力を紹介する展示、巨大七味缶の展示、SNSキャンペーンなど、世代を問わず七味の楽しさを体験できる企画を実施します。

3日間のみ！限定七味調合

本イベントのメイン企画として、厳選した素材を使用した4種類の限定調合コースをご用意します。香りや辛み、しびれなど、それぞれ異なる個性を持つ七味を、自分好みに調合して楽しめます。

【調合コース】

■代々続く秘伝の根元七味

■ゆずやレモンが香る爽やかな七味

■辛みと山椒が効いた七味

■お肉料理にぴったりな七味

【参加条件】

八幡屋礒五郎 イオンモール須坂店にて、イオンペイまたはイオンカードをご利用のうえ、税込1,000円以上お買い物いただいた方。

八幡屋礒五郎を知ろうパネル展示

創業から現在に至るまでの歩みを紹介する歴史パネルを展示します。七味缶が誕生した時代背景や、八幡屋礒五郎のものづくりの歴史を知ることができます。

また、長野県に関するその年の記念テーマや地域の風物詩をモチーフにした「イヤーモデル缶」のパネル展示を実施します。歴代のイヤーモデル缶の実物も展示し、缶デザインに込められた想いや地域とのつながりをご覧いただけます。

さらに、2026年4月に発売したイオンモール須坂限定「須坂缶」のデザインの裏側を紹介するパネルを展示します。制作時のデザインラフなども公開し、商品が完成するまでの過程を知ることができます。

巨大七味缶・くるま缶展示

2024年に長野県立美術館で開催された、百周年記念展で展示された超巨大七味缶が再登場します。

さらに、巨大な七味缶を載せて街を走る「くるま缶」も展示し、フォトスポットとしてお楽しみいただけます。

SNS投稿 フォトキャンペーンで「七味くじ」

会場内で撮影した写真に「#巨大七味缶」「#くるま缶」「#七味祭」のいずれかのハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方を対象に、「七味くじ」に挑戦いただけます。

当たり賞品として人気のスパイス3種と透明スパイスラックのセットをプレゼント。はずれの場合でも、七味缶イラストステッカーを進呈します。

家族で楽しめる！ぬり絵企画＆ペーパークラフトコーナー

「自分だけの七味缶をデザインしよう」をテーマに、七味缶のぬりえ絵画も実施。応募いただいた作品の中から後日優秀賞5作品を選出し、受賞者5名にマカロンラスクをプレゼントします。

また、お子様向け企画として、小さな「くるま缶」を組み立てるペーパークラフトも用意。ぬり絵や工作を通じて、ご家族そろって七味の魅力に触れていただける空間を提供します。

開催概要

●イベント名

七味祭

●開催日時

2026年7月3日（金）～7月5日（日）10:00～18:00

※7月3日（金）は13:00～18:00

●会場

イオンモール須坂 1階 Goolightコート（〒382-8501 長野県須坂市大字福島386番地1）

https://suzaka.aeonmall.com/

●主催

株式会社 八幡屋礒五郎

「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、290年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。

八幡屋礒五郎 本社

お問い合わせ：026-232-3966

お電話の受付時間：午前9時～午後5時（土日祝・年末年始を除く）

■ ホームページ

https://www.yawataya.co.jp/

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