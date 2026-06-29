「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」、発売から約4年半で100万件突破　～「禁煙☆チャレンジ！制度」成功数7,000件超！健康サポートをかたちに～

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社（代表取締役社長：久米 康樹、以下「当社」）は、2021年10月2日に発売した「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」（以下「本商品」）の累計販売件数が、2026年6月26日に100万件を突破したことをお知らせします。

また、本商品に付帯する「禁煙☆チャレンジ！制度」においては、成功数7,002件と、多くのお客さまの健康増進に貢献しており、お客さまから高い評価とご支持をいただいております（2026年5月末時点）。

１．背景・目的

人生100年時代の到来や少子高齢化の進展により、人々の不安は健康、介護、老後資金、さらにはライフエンディングに至るまで、複雑かつ長期的なものとなっています。こうした社会環境の変化を踏まえ、当社は「予測」「予防」「保険」「予後・介護」「ライフエンディング」までを支えるバリューチェーン（別紙１参照）を提供し、健康・介護・老後資金に関する３つの「不」※の解消を目指しています。

本商品は、保険と健康応援機能を組み合わせた「Insurhealth(R)（インシュアヘルス）」を牽引する中核商品であり、発売以来、多くのお客さまからご支持をいただき、発売から2年で50万件、その後も着実に販売件数を積み上げてまいりました。

※「健康の不」：平均寿命と健康寿命のギャップ、「介護の不」：介護の担い手の減少・介護需給ギャップの深刻化、「老後資金の不」：老後資金を自分で備えられる割合が低いことなどから生じる課題

＜本商品の累計販売件数の推移＞

（参考）健康をサポートするがん保険 勇気のお守り：https://www.himawari-life.co.jp/category_gan/

２．お客さまの健康増進への貢献

＜１＞禁煙☆チャレンジ！制度

本商品はたばこを過去１年間吸っていない方は割安な保険料でお申込みいただけます。さらに、お申込時点ではたばこを吸っており「喫煙者保険料率」を適用したご契約でも、被保険者がご契約後の所定の期間内に１年以上喫煙歴がないなど、当社の定める基準を満たした場合は「非喫煙者保険料率」へ変更ができる「禁煙☆チャレンジ！制度」を設けています。「禁煙☆チャレンジ！制度」の成功数は、累計で7,000件を超えており、多くのお客さまの健康増進に貢献しております（2026年5月末時点）。

【「禁煙☆チャレンジ！制度」に成功したお客さまの声】

『昨年まで喫煙をしていましたが、やめようとは思っていたものの、なかなかやめることができませんでした。がん保険に加入したことをきっかけに、喫煙によるがんの罹患率も教えてもらい、禁煙にチャレンジしました。このたび無事に1年の禁煙に成功して保険料も下がり、良いきっかけを作っていただいたことに感謝します。（20代女性）』

『加入時には喫煙していましたが、禁煙を検討していました。募集人さんから、禁煙すると以後の保険料が安くなる商品であること、喫煙の有無ががんの罹患率にも大きく関わることを教えてもらい、禁煙に取り組みました。今般禁煙に成功し保険料が安くなるとの連絡もいただきました。禁煙の後押しをしてくれてありがとうございました。（30代男性）』

＜２＞サリバチェッカー(R)

当社提携先である株式会社サリバテックが提供する「サリバチェッカー(R)」の利用者数も年々増加しております。

「サリバチェッカー(R)」は、自宅で手軽にできるがんリスク検査です。だ液中の代謝物の濃度を高精度に分析し、がんの異常値を示す物質の濃度・割合をAI等で解析することで、現在のがん罹患リスクを評価します。

だ液を採取し、サリバテック社へ郵送するだけで検査が可能なため、身体・気持ちに負担をかけることなく、一度の検査で複数のがん（男性：肺がん、大腸がん、膵がん、口腔がん、胃がんの５種。女性：乳がんを加えた６種）の罹患リスクを調べることが可能です（別紙２参照）。

また、検査後のフォローアップ体制として、検査結果レポートとともに、検査結果についての相談が可能な近隣の提携医療機関をご案内します。

【「サリバチェッカー(R)」の利用実績（2026年5月末時点）】

※福利厚生として「サリバチェッカー(R)」を導入した企業数と、その企業の従業員が利用した件数を掲載

３．健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」のご好評いただいた点

＜１＞保障の枠を超えた「健康サポート機能」

「万が一への備え」に加え、がんの「予防」（禁煙☆チャレンジ！制度）、「早期発見」（がんリスク検査サービス）、「治療後のケア」（オンライン運動レッスン）まで、お客さまの健康をトータルでサポート。

＜２＞治療実態に即して経済的負担を軽くする「合理的な保障」

がん治療の実態に即した合理的な保障を提供。さらに、自由診療の抗がん剤治療やがんゲノムプロファイリング検査など最新のがん治療に対応し、経済的負担を軽減。

＜３＞保障の「見直し」をサポートする仕組み（発売当時、業界初）

「保障内容を見直したいが、一時的に保険料の負担が重なるのが心配だ」というお客さまの声にお応えし、保障開始までの3か月間、保険料が発生しない仕組みを導入。

４．今後の展開

今後も当社は、ウェルビーイング応援企業として、お客さまに安心をお届けすることに加え、「予測」「予防」から「予後」「ライフエンディング」に至るまで、豊かな人生をトータルでサポートする商品・サービスの提供に努めてまいります。

【別紙１】「予測」「予防」「保険」「予後・介護」「ライフエンディング」までを支えるバリューチェーン

【別紙２】「サリバチェッカー(R)」概要

＜だ液採取イメージ＞

＜申込～検査手順＞

＜検査結果レポート（サンプル一部抜粋）＞