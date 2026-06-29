人気作の続刊＆「note×OZcomicsコミックエッセイ大賞特別賞」受賞作！「OZcomics」6月29日（月）新刊２作品発売

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)は、コミックレーベル「OZcomics（オズコミックス）」の新刊２作品を6月29日（月）より発売いたします。

◆OZcomics新刊情報：https://novema.jp/starts/comic#pcomicPreNew-oz-comics

◆OZmallで連載中：https://www.ozmall.co.jp/topics/

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【note×OZcomicsコミックエッセイ大賞特別賞受賞作！】

『うちのインコたちは今日もおしゃべり』

著者：PitchPotch（ぴちぽち）

本体価格：1400円+税、ISBN: 978-4-8137-9617-6

【内容紹介】 コザクラインコのピッチとボタンインコのポッチと暮らしています。会話を想像しながら、今日もそっと見守っています。くすっと笑えて心がゆるむ、インコたちのかわいい日常をお届けします。インコたちのかわいいが詰まった、フルカラーコミックエッセイ！ ピッチとポッチとの出逢いはペットショップ。ぐうぜん同じ誕生日で同じケースに入っていたところ、飼い主さんが見つけて、ふたりともお家にやってきました。ピッチはおっとりマイペース、でも実は女王様タイプ。ポッチは好奇心旺盛な甘えん坊。そしてちょっと気難しい一面があります。そんなふたりに囲まれ、お互いに刺激し合って成長して、気づけば十年になりました。 インコたちのやりとりに癒される、日常コミックエッセイ。

【続々重版の人気作、待望の2巻！】

『深夜3時のくろねこ喫茶2』

著者：ねこまき（ミューズワーク）

本体価格：1450円+税、ISBN: 978-4-8137-9642-8

【内容紹介】 『ねことじいちゃん』の著者ねこまき（ミューズワーク）による、猫×グルメ×ぬくもりの物語。どこの街にでもありそうな普通の喫茶店「黒猫」。昼は普通の喫茶店。 でも真夜中になると、猫たちだけが集まる喫茶店になる。マスターも客も猫だけど、たまに人間も迷い込んでくる。 猫だらけの喫茶店に来店するのは、悩みや問題を抱えている人間ばかり。猫たちとお茶をして、おいしいメニューをいただけば、言えなかった本当の気持ちがあふれてきて…。 来店するのは、TO DOに追われる人、更年期と戦う人、なかなか素直になれない人…などなど。 毎話、魅力的な喫茶店メニューも登場。簡単レシピも掲載しています。

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

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