【新発売】スマホを置くから“浮かせる”へ。MagSafe対応マグネットスマホスタンドが新登場【磁気研究所/HIDISC】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、ブランド：HIDISC）は、スマートフォンをマグネットで簡単に固定できる「マグネットスマホスタンド」を発売いたします。

近年、動画視聴やSNS、オンライン会議などスマートフォンを長時間利用する機会が増えています。本製品は、マグネットによるワンタッチ装着と自由自在な角度調整を実現し、デスクワークや日常生活をより快適にサポートします。

▼ご購入はこちらから（全２色）

磁力でピタッとくっつくマグネットスマホスタンド

楽天公式ショップ：

https://item.rakuten.co.jp/flashstore/4984279871904/

直営サイト：

https://flashstore.jp/view/item/000000008586 （ブラック）

https://flashstore.jp/view/item/000000008587 （ホワイト）

Amazon公式ショップ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3K8JBRF （ブラック）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3KLN9BL （ホワイト）

ワンタッチで着脱、見たい角度に自由自在

本製品はMagSafe対応マグネットを搭載し、スマートフォンを近づけるだけでピタッと固定。片手で簡単に着脱できるため、デスクワークや動画視聴をより快適にします。

さらに、回転・折りたたみ・伸縮機能を備え、使用環境に合わせて最適な角度へ調整可能。コンパクトに折りたためるため持ち運びにも便利です。

360°回転対応・最大135°の角度調整

スタンド部分は360°回転に対応し、動画視聴やWeb会議など、用途に合わせて見やすい向きで使用できます。

また、最大135°まで角度を調整できるため、視線や利用環境に合わせた最適なポジションを実現します。長時間の動画視聴やデスクワークも快適です。

最大4cmの高さ調整

伸縮機能により最大約4cmの高さ調整が可能です。デスク環境や姿勢に合わせて見やすい高さに設定できます。

メタルリング付属でMagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能

メタルリングを付属しているため、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用できます。iPhoneだけでなくAndroid端末にも幅広く対応します。

お問合せフォームへ :https://forms.gle/yu6thFnR37ZWDB7X6

◆製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/98_1_dace87420cc32b03a9334245821387fe.jpg?v=202606290152 ]

▼公式サイト

https://www.mag-labo.com/

▼公式ショッピングサイト FLASH STORE

https://flashstore.jp/

▼公式Amazon FLASH STORE

https://x.gd/nOrdh

▼公式楽天ショップ FLASH STORE

https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/

実店舗でも販売中！

秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

直営店舗「MAG-LAB」

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし

【株式会社磁気研究所とは】

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街・秋葉原で創業。

フロッピーディスクなど記録メディアの専門商社として成長し、現在はモバイルバッテリーやUSBメモリといったデジタル製品も多数展開中。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、日々進化するライフスタイルに寄り添う製品づくりを行っています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数：120名

事業内容：デジタル家電・パソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョンサービス

詳細を見る :https://www.mag-labo.com/

※営業目的のお電話、ご連絡は、運営に支障をきたすのでお控えください。