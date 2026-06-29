AIデジタルヒューマンを実機展示 ─ AppWorld 2026 Tokyo ─
https://www.f5appworld.com/event/AppWorldTokyo/home?_fsi=0SsDOgaY
株式会社WellAIは、2026年7月9日（木）にANAインターコンチネンタルホテル東京で開催される「AppWorld 2026 Tokyo」において、デル・テクノロジーズ株式会社のブースに共同出展します。当社ブースでは、デル・テクノロジーズ株式会社のエッジAI基盤とF5のネットワーク・セキュリティ基盤を組み合わせた環境で動作するAIデジタルヒューマンを実機展示し、自然な対話と表情で人に寄り添う「現場で使われ続けるAI」の活用事例を公開します。
AI導入は、検証フェーズ（PoC）で止まったり、導入しても現場に定着しなかったりと、本格運用に至らないことが少なくありません。WellAIは、現場で使われ続けることを前提にAIを設計し、機密・秘匿性の高いデータも安全に扱える形で提供してきました。今回の展示では、そのAIデジタルヒューマンをデルのエッジAI基盤上で動かし、F5のセキュリティ基盤と組み合わせることで、セキュリティ要件のある現場でも安心して導入・運用できる構成をご覧いただけます。
■ 展示の見どころ- デルのエッジAI基盤上で動くAIデジタルヒューマン：自然な対話と表情を備えたAIデジタルヒューマンと、実際に会話できるデモを実施します。
- 機密データも安全に扱える、安心の構成：機密・秘匿性の高いデータも安全に扱える環境で動作。F5のネットワーク・セキュリティ基盤と組み合わせ、安心して運用いただけます。
- 感情分析との連携：音声・表情・テキストを統合するWellAI独自の感情分析（コア技術）をオプション連携し、対話の質を可視化します。
- 現場で使われ続ける業務支援ユースケース：受付・案内、営業ロールプレイ、採用面接、インバウンド対応など、あらゆる顧客接点での活用を想定しています。
画像はあくまでイメージです
■ 技術基盤：デル・テクノロジーズ株式会社提供
当社のAIデジタルヒューマンは、デル・テクノロジーズ株式会社が提供する、AI活用を支える高性能ワークステーション環境と、エッジ環境向けのオーケストレーション・管理プラットフォームに支えられています。ここでは、その技術環境を支えるデル・テクノロジーズ株式会社の製品をご紹介します。
Dell Pro Max with GB10
NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載したコンパクトモデル。128GBのLPDDR5x統合メモリ、最大2,000億パラメーター規模のモデルに対応、1ペタフロップス（1,000 TFLOPS）のFP4演算性能、ConnectX-7 SmartNIC、NVIDIA DGX OSを備える。
Dell Precision 5860 タワー
ワークステーション
サイズは小さく容量は大きい、拡張性を備えたミッドレンジモデル。前モデルのDell Precision 5820と比べてコンパクトな筐体となり、デスク周りがすっきりするスタイリッシュな新デザインを採用。
Dell Precision 7875 タワー
ワークステーション
AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズを搭載し、最大構成で96コアのCPUを搭載可能。モデルトレーニング、生成AI、機械学習など、さまざまなAI処理やハイエンドなクリエイティブアプリケーションにも適したワークステーション。
■ 展示会概要および来場登録方法
- イベント名： AppWorld 2026 Tokyo
- 日時： 2026年7月9日（木）
- 会場： ANAインターコンチネンタルホテル東京
- 参加費： 無料（事前登録制）
- 出展： デル・テクノロジーズ株式会社 ブース内（株式会社WellAI 共同出展）
- 来場登録こちらから▶︎ https://www.f5appworld.com/event/AppWorldTokyo/home?_fsi=X77AveaV(https://www.f5appworld.com/event/AppWorldTokyo/home?_fsi=X77AveaV)
https://www.f5appworld.com/event/AppWorldTokyo/home?_fsi=0SsDOgaY
https://wellai-inc.co.jp/
■ 会社概要
・会社名：株式会社WellAI
・代表者：古井戸 俊也
・事業内容：AIシステム開発
AIXコンサルタント
AI活用研修
プロダクト：AIアバター/AIコールセンター/感情分析
・公式サイト：https://wellai-inc.co.jp/(https://wellai-inc.co.jp/)
・パンフレットダウンロード▶︎こちらをタップ(https://wellai-inc.co.jp/document)