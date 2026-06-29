ストラタシスPolyJet方式3Dプリンターの最新機種J850TM Coreをリリース

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・製造ソリューションセグメント（セグメントCEO：佐藤 由浩）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩）は、ストラタシス社製PolyJet方式3Dプリンターの最新機種J850(TM) Coreの取り扱いおよび注文受付を開始します。

J850(TM) Coreは、ストラタシスのPolyJet方式3Dプリンターの最上位機種J850(TM) シリーズの中からフルカラーの機能を除き、モデル材料装填数を7種類から3種類に限定することで、3Dプリンターに求められる中核（コア）機能に特化した、機能試作向け製品です。旧機種のEden/Connexシリーズで評価されてきたシングルマテリアル造形のスピード感を継承しながら、最大3種類の材料を用いたマルチマテリアル造形にも対応した新しいPolyJet 方式3Dプリンターです。J850(TM) Pro/Primeなどの従来機種も3マテリアルのハイスピードモードが搭載されていましたが、選択できる積層ピッチが27μmに限られていました。J850(TM) Coreでは、3マテリアルモードでも14μm積層を選択可能となりました。ディテール重視の試作には14μmの高精細、量とスピードが求められる場面ではハイスピードと状況に応じてモードを選択できます。単一材料造形のスピードとコスト効率を重視してきたお客さまにとって、J850(TM) Coreは従来と同等レベルの生産性を維持しながら、マルチマテリアル化と高品質化を同時に実現するアップグレードモデルです。材料物性（硬/軟度、靭性、透明度）に優れ、高い造形スピード、大型のワークサイズ、複数の材料ストレージなどを必要とする開発チームに適していて、機能試作をはじめとして、その優れた材料物性を生かした治具利用など、様々な用途での活用が見込まれます。PolyJet方式の3Dプリンターを初めて導入する方はもちろんのこと、従来機種のEdenやConnexシリーズをお使いの方にもお勧めの機種です。

丸紅I-DIGIOグループは、1992年以来、30年以上にわたりストラタシスの正規販売代理店として製品を取り扱っています。3Dプリンター本体の販売に加えて、造形サービスやレンタルサービスを提供し、お客さまの要望に合わせて3Dプリンターの活用を提案していきます。

■J850(TM) Core の特徴とメリット

【特長】

・3素材同時プリント：オーバーモールド、シール、スナップフィット、透明部材など、1つの部品に複数の素材を組み合わせ可能

・大型ビルドトレイ：490 x 390 x 200 mmのビルドボリュームにより、大型部品の製造や効率的なバッチ生産に対応

・高速印刷モード：HQS(高品質)モードとHS(高速)モードを搭載し、短納期と高いスループットを実現

・GrabCAD Printのワークフロー：自動ネスティング、レイアウトの最適化、ジョブプリセットにより、プリント準備を効率化し、手作業の負担を軽減

【メリット】

・フルカラーや複雑な造形ではなく、中核となる性能を必要とするチーム向けに、より手頃な価格のプロフェッショナル向けPolyJet 3Dプリンター

・1回の出力で、剛性、柔軟性、透明性、そして高耐久性を備えた材料を用いた機能試作モデルを作成可能

・高速モードと大容量トレイにより、反復サイクルを短縮

・後処理を最小限に抑え、GrabCAD Printに対応した、オフィス環境に適したシンプルなワークフロー



主要仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145332/table/67_1_db70e20bb99da2dfa1e7ddc30291dc26.jpg?v=202606290152 ]

製品サイト：https://www.marubeni-idigio.com/product/3dprinter/products/lineup_polyjet/

【ストラタシスについて】

ストラタシスは3Dプリンティングとアディティブ・マニュファクチャリング（積層造形）技術で世界をリードする企業です。30年にわたり、ストラタシスの製品は製品開発期間、コスト、工具コストの削減/解消、製品の品質向上をサポートしてきました。ストラタシスは現在FDM、PolyJet、SLA、P3、SAFの5種類の方式で 3Dプリンターを提供し、各3Dプリンター材料の製造販売、ソフトウェア開発販売、エキスパート・サービス、パーツの造形サービスに関するソリューションや専門知識を提供します。その技術は航空宇宙、車載、ヘルスケア、コンシューマー製品、教育などのさまざまな産業向けのプロトタイプ、治工具、生産部品の製造に利用されています。詳細は、https://www.stratasys.co.jp/ をご覧ください。

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

アドバンストインテグレーションセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ 製造ソリューションセグメント

製造ソリューション事業本部 デジタルマニュファクチャリング営業部

電話：03-4243-4123

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