【7月29日（水）開催】想いをつなぎ、可能性を探求する--オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」と東京都世田谷区が連携し、小規模事業者・個人事業主向けの事業承継セミナーを開催！

株式会社ライトライト

事業を譲りたい人と継ぎたい人を"共感"でつなぐオープンネーム事業承継プラットフォーム「relay（リレイ）」（運営会社：株式会社ライトライト、本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：齋藤 隆太、以下、relay）は、東京都世田谷区の事業承継の推進に向け、2026年7月29日（水）に小規模事業者・個人事業主向けの事業承継セミナーを開催することをお知らせいたします。

参加申込はこちらから :https://peatix.com/event/5031800

毎年約5万件が廃業するといわれる「大廃業時代」の日本。そのうち6割が、後継者不在のために黒字のまま幕を閉じているというデータがあります。

世田谷区にも、地域に愛され、長年にわたって育まれてきたお店・味・技術がたくさんあります。しかしその一方で、経営者の高齢化や後継者不在により、やむなく廃業を選ばざるを得ないケースが増えているのも現実です。

地域を支えてきた小規模事業者の廃業は、地域経済の衰退に直結するだけでなく、雇用や地域コミュニティの喪失にもつながります。中小事業者が積み重ねてきたノウハウ・技術・人とのつながりという"見えない資産"を次の世代へつなぐためにも、後継者不足という課題に正面から向き合うことが急務です。

本セミナーでは、事業承継を後押しする施策やサービスのご紹介に加え、実際に承継をされた事例もお伝えします。トークセッションでは、創業96年の「つきや酒店」を4代目として承継したゲストをお迎えし、看板に込めた想いを、次の世代へ残す--そのリアルなイメージをご一緒に描く機会にしたいと考えています。

「事業の将来をそろそろ考えないと」と感じている経営者の方も、承継による起業に関心がある方も、支援機関として情報収集したい方も、まずはお気軽にご参加ください。

セミナー概要

参加申込はこちらから :https://peatix.com/event/5031800

日時：2026年7月29日（水）13:30～15:30（開場 13:00）

参加費：無料（定員：30名）

会場：世田谷産業プラザ 会議室（世田谷区太子堂2-16-7 3階）

実施：世田谷区

運営：株式会社ライトライト（オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」を運営）

内容- 世田谷区からのご案内- 第三者承継の説明・relay（リレイ）の取組紹介- 専門家による基調講演- 事業承継経験者とのトークセッション- 質疑応答講師（基調講演）永山 悟／株式会社ライトライト 事業承継士・宅地建物取引士

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻修了。東日本大震災を機に2012年から陸前高田市に移住し、市役所都市計画課にて復興まちづくりに従事。2023年4月からrelayに参画し、主に東北エリアで事業承継士として多数の第三者承継の伴走支援を行っている。

トークセッションゲスト柱 知香良 氏／有限会社つきや酒店 4代目

20歳の時に衝撃的な燗酒に出逢い日本酒に目覚める。国士舘大学体育学部卒業後、私立中学・高校の体育教師として勤務。 コロナ禍を機に家業へ入り、お酒の世界に没頭。2021 年、創業96年の「つきや酒店」を4代目として事業承継。

自治体 × relay連携プログラムについて

参加申込はこちら :https://peatix.com/event/5031800

relayは、社会課題の解決と持続的な成長を両立するモデルとして進化を続けながら、自治体・金融機関・支援機関の皆さまとともに、事業承継という選択肢を社会に広げていきます。

事業承継支援やrelayとの連携にご関心のある自治体の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

自治体連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/about

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約890件の後継者募集案件を公開、約180件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53134/table/525_1_9e6ed95f4817be00fe73c8fda711753b.jpg?v=202606290152 ]