PingCAP、7月開催の国内最大級のゲームカンファレンス「CEDEC2026」に協賛

PingCAP株式会社

PingCAP株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Eric Han、以下 PingCAP) は、2026年7月22～24日の3日間に渡り開催されるコンピュータエンターテインメント開発者を対象とした、ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大級のカンファレンス「CEDEC2026」に協賛します。

開催概要

名称：CEDEC2026

日時：2026年7月22日 (水) ～ 24日 (金)

会場：パシフィコ横浜 ノースF

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 (CESA)

後援：経済産業省、横浜市

参加費：有料 (事前登録制)

URL：https://cedec.cesa.or.jp/2026/

セッション概要

セッション日時：2026年7月24日 (金) 13:40～14:40

会場：第11会場

セッション名：1年運営したゲームサービスのバックエンドをどのように完全移管したか

セッション内容：

バックエンドに外部BaaSを採用したゲームサービスをリリースしましたが、運用と共にBaaSが提供する機能に適合しない要件が増え、開発工数の増大が問題となりました。また、リリース後に複数の関連サービスが展開されたことで、サービス群の中枢を担うバックエンドには柔軟な制御が求められるようになりました。

これらを踏まえ、バックエンドの内製化を決定しました。

内製化後のバックエンドにはAWSとTiDBを採用しました。

TiDBは、弊社が大規模ゲーム開発で長年抱えていたシャーディングの課題を解消する分散データベースとして注目していた技術です。

リリース済みサービスであり利用規模を見通しやすいという条件も重なり、初採用の機として最適と判断しました。

本セッションでは、「エクスポート機能を提供しないBaaSからの1年分のデータ移行」と「分散データベース」という2つの挑戦を内包した、バックエンド内製移管プロジェクトの全貌を解説します。

登壇者

株式会社アプリボット

サーバーサイドエンジニア

美濃 爽太 氏

[プロフィール]

複数の企業でデータ分析、社内システム開発、ゲームサーバー開発を経験し、2021年に株式会社アプリボットに入社。

本プロジェクトではバックエンド移管のリードエンジニアとして、技術選定、基盤開発を中心に担当。

[受講者へメッセージ]

想定していたユーザー規模との乖離、BaaSと要件のミスマッチなど、どのようなサービスでもバックエンド移管は直面しうる問題です。決して簡単ではありませんでしたが、1年分のデータ移行を伴う移管も不可能ではありませんでした。

このセッションで発表する実例を通して、移管判断に迷っている方や、移管作業をしている方の参考になれば幸いです。

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セッションアンケートに続けて、Tシャツのサイズ・ご送付先をご指定ください！

対象者およびTシャツ受け取り方法について- 日本国内の企業に所属するエンジニアの方が対象となります。※学生、個人事業主、アカデミック目的の方、同業他社の方は対象外となります。- 本セッションへご参加いただいた方のみ、Tシャツプレゼントの対象となります。- 同一のメールアドレスまたは同一人物によるアンケートの複数回答はできません。複数のご回答があった場合は、最初のご登録内容のみ有効となります。- Tシャツはイベント終了後、順次発送いたします。発送の事前通知は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。- フォーム入力内容に不備がある場合や、不正な応募が確認された場合は、登録を無効とさせていただくことがあります。何卒ご理解のほどお願いいたします。

※本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

TiDBについて

分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)」は、ゲーム業界、金融、決済サービス、Eコマース、コンテンツサービス、通信、製造、流通、メディアなど多種多様な業界でのミッションクリティカルなシステムへの導入が進み、全世界で4,000社以上の企業に採用されています。TiDBは、従来のリレーショナルデータベースと同様にSQLを使用してデータにアクセスすることができ、分散型のアーキテクチャにより水平方向の拡張性、強力な一貫性、MySQLとの互換性を備えた高い可用性、さらに列指向ストレージによる高性能な分析処理により、多様化するデータ処理ニーズに応えます。新アーキテクチャ「TiDB X」の採用により、ベクトル検索も含めたマルチモデルをサポートする次世代基盤へ進化しています。高いスケーラビリティとコスト効率に加え、大量のオンデマンドクエリを高並列で処理するAIエージェントのワークロードに対応することが可能です。



PingCAPについて

PingCAPは、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスプロバイダーとして2015年に設立され、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供することにコミットしています。PingCAPの社名は、ネットワークの疎通を確認するために使用されるコマンド「Ping」とCAP定理の「CAP」の2つの単語を組み合わせています。3つのうち2つを選ばなければならないとされるCAP定理のC (Consistency - 一貫性)、A (Availability - 可用性)、P (Partition Tolerance - ネットワーク分断への耐性) ですが、この3つの全てに接続したい (Ping) という思いが込められています。PingCAPの詳細については https://pingcap.co.jp(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=cedec2026) をご覧ください。

会社概要

会社名：PingCAP株式会社

所在地：東京都千代田区大手町2丁目6番4号 TOKYOTORCH 常盤橋タワー 9F

代表者：Eric Han (エリック・ハン)

設立：2021年3月15日

URL：https://pingcap.co.jp/(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=cedec2026)

事業内容：分散型NewSQLデータベース「TiDB」を主力とした、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供