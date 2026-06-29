アルバイト採用を自動化する「AIバイト面接」、MCPに対応し「AIバイト面接 MCPサーバー」を提供開始

株式会社FLATBOYS

株式会社FLATBOYS（本社：東京都目黒区中目黒、代表取締役CEO：内田 遼、以下「FLATBOYS」）が開発・提供するアルバイト採用を自動化するAI面接サービス「AIバイト面接」は、AIエージェント向けのオープンなプロトコルであるMCP（Model Context Protocol）に対応し、「AIバイト面接 MCPサーバー」の提供を開始したことをお知らせします。

AIバイト面接 サービスサイト：https://ai-baito-mensetsu.jp/

■ 概要

本対応により、Claude等のAIエージェントから「AIバイト面接」を直接操作できるようになり、

１.面接の質問・評価が、簡単に作れる

２.自社サービスとの連携が、簡易になる

３.多言語対応のような新機能も、すぐに使える

といった対応が可能になります。

求人メディア・採用管理システム（ATS）・人材紹介会社をはじめとするパートナー企業は自社のオペレーションにAIバイト面接を組み込みやすくなります。



※ご利用環境に条件や制限がございます。自社メディア・ATSの応募データとの連携には、お客様側システムとの接続が別途必要です。

■ AIバイト面接 MCP（Model Context Protocol）について

MCPとは、AI開発企業であるAnthropicが提唱する、AIエージェントと外部ツールをつなぐオープンなプロトコルです。AIが外部サービスの情報・機能を柔軟に取得・活用できるようにする仕組みとして、急速に普及が進んでいます。

「AIバイト面接 MCP」はこのプロトコルに対応することで、ClaudeやClaude Code等のAIエージェントが「AIバイト面接」の各機能を、自然言語の指示だけで操作できるようになります。

■ AIバイト面接 MCPで可能になること

１. 面接の質問・評価が、簡単に作れる

求人票や採用マニュアルをアップロードするだけで、AIエージェントが職種・採用基準に合わせた面接の質問と評価基準を自動生成します。従来、質問設計・評価設計・システム設定で時間を要していた面接の立ち上げを、大幅に短縮できます。

２. 自社サービスとの連携が、簡単になる

これまで求人メディアやATSが「AIバイト面接」と連携するには、API仕様の確認・開発・テストといった工数が必要でした。MCP対応により、Claude CodeなどのAIエージェント経由で「AIバイト面接」を直接操作でき、連携の検証やPoC（概念実証）をこれまでより早く始められます。



ユースケースの一例

・面接テンプレートの作成から面接URLの発行までを、AIエージェントから直接実行

・応募者の回答・評価結果を、AIエージェント経由で取得し、自社システムへ連携（※）

・連携仕様の検証や動作確認を、従来よりエンジニアリソースを軽減した上で実施

※ 自社メディア・ATSの応募データとの連携には、お客様側システムとの接続が別途必要です。応募者情報の取得は、付与されたアクセス権限（スコープ）の範囲内に限られます。

３. 多言語対応のような新機能も、すぐに使える

MCPを通じて機能を提供するため、FLATBOYSが追加した新機能を、パートナー企業は個別の設定対応なしにそのまま利用できます。その第一弾が面接の多言語対応です。

AIエージェントに指示するだけで、日本語で設計した面接を英語・ベトナム語などへ展開できます。用途に応じて、応募者の母国語での面接と、日本語コミュニケーション能力の適性面接のいずれにも対応します。人手不足が深刻な製造・介護・飲食などの現場で、外国人材の採用・適性判定に活用いただけます。

■ セキュリティに配慮したリモートMCPサーバーとして提供

「AIバイト面接 MCP」は、FLATBOYSが管理・運用するリモートMCPサーバーとして提供します。

利用者は環境構築やプログラムのインストールを行う必要がなく、利用するAIエージェントにサーバーを接続設定するだけで、利用を開始できます。応募者情報は、アクセス権限（スコープ）に基づき取得範囲を制御しています。お客様にご利用いただく際は、適用される法令や貴社の社内規程に沿った運用をお願いいたします。

■ 今後の展望

「AIバイト面接 MCP」は、AI面接をあらゆる採用オペレーションに組み込める“インフラ”となることを目指します。

AIバイト面接はサービス開始以来、AIファーストの体制で事業を運営しており、本MCPおよび各機能もまず自社の業務効率化で実証した上で、パートナー企業へ開放するものです。今後は、面接未完了者へのフォローアップ自動化や選考レポートの自動生成など、採用ファネル全体をカバーする機能を継続的に公開してまいります。

■ パートナー企業の皆さまへ：料金とご連携について

連携の進め方・料金体系の詳細は、個別のオンライン相談にてご案内します。

現在、優先的に連携サポートを提供する先行パートナーを募集中です。

(先行パートナーは募集枠に限りがあり、事業内容・想定利用規模等をふまえて個別に検討のうえご案内いたします。ご要望にお応えできない場合や、ご返信を確約できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。)

MCPパートナー連携のご相談 :https://ai-baito-mensetsu.jp/#contact"MCP連携について"とご記載の上お問い合わせください。(オンライン個別相談)

■ 「AIバイト面接」が選ばれる理由

１.企業オリジナルのAI面接官アバター

社長・店長・実際の採用担当者をモデルにしたオリジナルアバターを生成。候補者に「人が向き合っている」面接体験を提供しながら、採用担当者の工数を大幅に削減できます。

２.オーダーメイドの評価設計

質問内容・評価項目を職種・店舗・採用方針に合わせて自由に設定。

自社の採用基準をそのままAI面接に反映できます。

３.定性情報もスコア化

表情・話し方・印象など、これまで面接をしなければ分からなかった定性的な情報もAIがスコア化。面接官による評価を補助し、評価のばらつきを抑える支援を行います。

４.企業固有ワードの辞書登録

自社の専門用語や固有名詞に対応。

誤認識や不自然な読み上げを防ぎ、スムーズな面接体験を維持します。

■ AIバイト面接とは

「AIバイト面接」は、アルバイト採用に特化したAI面接支援サービス。

AIアバターが面接官役として応募者と対話し、面接の進行、回答の記録・要約、評価支援を自動で行います。

企業は面接対応にかかる人的コストを削減しながら、一定の基準で応募者を比較・評価することが可能になります。応募者にとっても、時間や場所を選ばずに面接を受けられる柔軟な体験を提供します。

「AIバイト面接」サービスサイト :https://ai-baito-mensetsu.jp/

株式会社FLATBOYS

会社名：株式会社FLATBOYS

代表者：内田遼

所在地：〒153-0061東京都目黒区中目黒 三丁目６番２号 中目黒F・Sビル 5階

HP ：https://flatboys.co.jp/

AIバイト面接 サービスサイト：https://ai-baito-mensetsu.jp/