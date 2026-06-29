ドコモ、「DuraForce EX2 KC-S704」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、堅牢性と信頼性に、実用性を鍛えた高耐久スマホ

「DuraForce EX2 KC-S704」を2026年９月下旬以降に発売いたします。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/850_1_0594f79a2d4282f676c12eaa498aafd7.jpg?v=202606290152 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■ 主な特長

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/850_2_8af365ebd78dca185fc573577566c4b2.jpg?v=202606290152 ]

■ スペック

各機種の主なスペックは以下のサイトをご覧ください。

DuraForce EX2 KC-S704(https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/service/mobile/product/kcs704)

■ アクセサリー

以下の商品について、全ドコモ取扱い店にて機種の発売と同日に取扱いを開始します。

・卓上ホルダ

・電池単体充電器

・電池パック

・ハンドベルト

・液晶保護フィルム

※1 DuraForce EXに搭載しているバーコード読み取りアプリとの比較です。2026年6月京セラ調べ。

※2 高性能バーコード読み取り機能とLEDエイマーのご利用には端末購入に加えて別途ライセンスの購入が必要です。

※3 【MIL規格】米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の21項目[鋼板落下、衝撃、振動、高温動作（連続）、高温動作（温度変化）、防塵（粉塵）、風雨、雨滴（防水）、塩水噴霧、湿度、氷結・結露、氷結・低温雨、浸漬、低温動作、低温保管、高温保管（連続）、高温保管（温度変化）、温度耐久・温度衝撃、太陽光照射、低圧動作、低圧保管]の試験を実施。

※4 京セラ独自の耐久試験（高さ約1.0mから500回連続落下させるタンブル試験、ディスプレイ面（中央）に約100gの鋼球を1mの高さから落下させる試験、泡ハンドソープ・泡ボディソープでの手洗い・すすぎの洗浄サイクル試験）を実施しています。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※5 電源を切らずに電池を着脱する場合は、電源ボタン長押しで表示されるメニュー内の"バッテリー交換"を選択し、機種本体の画面上に表示される説明内容をご確認の上、60秒以内に交換をお願いします。ご使用状況によっては電源が切れる場合があるため、事前にデータを保存することを推奨します。

※6 使用時間は、ご利用環境や状況によって異なります。

※7 予備の電池は付属しておりません。

※8 最大3回（AndroidTM 19まで）のOSバージョンアップをサポートする予定です。購入時のOSバージョンと適用回数は購入時期によって変わります。また、適用回数は販売開始時点の予定であり、変更となる可能性があります。

※9 発売されたタイミングから起算して最長4年間のセキュリティアップデートを予定しています。セキュリティアップデートの適用期間は、購入時期によって変わります。また、セキュリティアップデートの適用期間は、販売開始時点の予定であり、変更となる可能性があります。

※10 通話開始から録音が開始され、最大100件まで録音が可能です。録音の保存件数は本体の空き容量によって異なります。

※11 文字起こしの精度を保証するものではありません。また、対象は日本語のみとなります。音声レコーダー、伝言メモ、通話音声メモにて、文字起こしが可能。リアルタイム（自動）文字起こし機能の設定をONにすると、本体の空き容量に応じて時間制限なく文字起こしができます。設定ONにしていない場合は、最大2時間までの録音データを、後から文字起こしすることできます。

※12 お客様のご利用状況によって異なります。

※13 ご利用のためには別途専用アプリが必要となります。

※14 事前に設定が必要です。グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。また水に濡れた状態では操作できません。

※15 すべての異常の検出、原因特定または解消を保証するものではありません。デバイスやハード機能に異常はないが気になる動作がある場合は、京セラWEBサイトへ遷移してチャットボットが対処方法を回答します。診断機能は次の通りです。

モバイルネットワーク、SIM、Wi-Fi(R)、位置情報、Bluetooth(R)、NFC、USB接続、バッテリー、内部ストレージ、SDカード、スピーカー、マイク、バイブ、有線イヤホン、カメラ、ライト、タッチパネル、光・近接センサー・その他センサー（加速度など）、指紋認証。

※16 国内において販売されている Android スマートフォンとして。 2026年5月京セラ調べ。

※17 通信の品質や距離は、端末間の見通し、障害物、周囲の電波環境に依存し、常に安定した通信を保証するものではありません。

※「DURA FORCE」は、京セラ株式会社の登録商標です。

※ Android、およびその他のマークは Google LLC の商標です。

※ 「グローブタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。

※microSDXC(TM)はSD-3C,LLCの商標です。

※Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

※Wi-Fi(R)、Wi-Fi HaLow(TM)は、Wi-Fi Alliance(R)の商標または登録商標です。