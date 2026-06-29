株式会社zapathと株式会社B4Aが提携開始

株式会社zapath

ハイブリッドAI業務代行「WeMedical」など、患者対応・患者コミュニケーションのAI BPO事業を展開する株式会社zapath（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四戸淳弘）は、株式会社B4A（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：植松 正太郎）が開発・提供する自由診療クリニック特化型DXツール『B4A（ビーフォーエー）』と自由診療クリニック向けの経営支援強化を目的とした業務提携を開始いたしましたのでお知らせいたします。

提携の背景

近年、美容医療を中心とした自由診療市場は急速に拡大する一方、クリニックの現場では、予約・カルテ・決済といったオペレーションのデジタル化と、問い合わせ対応やカウンセリング前後の患者コミュニケーションの質・効率の両立が、大きな経営課題となっています。

株式会社B4Aは、リアルタイム予約や電子カルテ、決済まで、クリニック運営に必要な機能を網羅した自由診療特化型DXツール『B4A』を提供し、数多くのクリニックの業務効率化と売上向上を支援してまいりました。一方、株式会社zapathは、ハイブリッドAI業務代行「WeMedical」をはじめ、AI×人による業務代行（AI BPO）を通じて、クリニックの患者対応・患者コミュニケーション業務の効率化と品質向上を支援してきております。今回の業務提携により、両社の強みである「クリニックDX」と「患者対応BPO」を組み合わせ、自由診療クリニックの経営をより包括的に支援する体制を構築してまいります。

患者対応AI BPOとDXツールの連携で、業務をワンストップに

B4Aが提供する予約・電子カルテ・決済等のDXツールと、zapathが提供する患者対応AI BPO（WeMedical等）を連携させることで、予約管理・問い合わせ対応・カウンセリング前後のコミュニケーションまでを一気通貫で支援します。クリニックは、システム上のデータと連動した患者対応をアウトソースできるため、少ない負担で対応品質を高く保つことが可能となります。

患者対応品質の標準化と、患者体験の向上

AI×人によるBPOを活用することで、繁忙時の取りこぼしや対応のばらつきを抑え、患者対応の品質を標準化します。DXによる効率化と、人を介した丁寧な対応を両立させることで、来院体験の質・満足度の向上に寄与し、結果としてクリニックのリピート率・患者LTVの向上を目指します。

期待される効果

・患者対応・リピート促進までの一元的な支援によるクリニックの業務負担軽減

・AI×人によるBPO活用による患者対応品質の標準化と向上

・DXツールと患者対応業務の連携によるオペレーションの効率化

・医療従事者が本来の医療行為に集中できる環境の実現

今後の展望

両社は本業務提携を起点に、自由診療クリニックの経営支援をより深く、多面的に強化してまいります。クリニックDXと患者対応BPOの融合を通じて、クリニックの収益性向上と患者満足度の両立を支援し、自由診療市場の健全な発展に貢献してまいります。

【B4A（ビーフォーエー）について】

(URL：https://www.b4a.co.jp）

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで600院以上で導入いただいております（2026年6月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

【AI BPOサービス「WeMedical（ウィーメディカル）」について】

(URL：https://wemedical.zapath.jp）

クリニックのバックオフィス業務全般をAIと人のチームで支援するアウトソーシングサービスです。採用・マーケティング・患者対応など、運営にかかる多岐にわたる業務をまるごとサポートし、医師・スタッフが本来の医療・接客に集中できる環境を実現します。

【自由診療のAIエージェント「ClinicHub（クリニックハブ）」について】

(URL：https://clinichub.zapath.jp)

美容クリニック専用の次世代型AIエージェントCRMです。患者のカルテ情報・予約情報・LINE連携・電話対応などを一元管理し、AIが24時間365日、自然な会話で患者対応を代行。特許取得済みの技術により、電子カルテと集客メディアデータを統合し、最適な医療サービスを自動提案します。

【株式会社B4A】

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2F-B

代表者 ：代表取締役CEO 植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売

設立 ：2021年1月

【株式会社zapath】

名称 ：株式会社zapath

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-24-14

代表者 ：代表取締役 四戸淳弘

事業内容 ：自由診療クリニック向け支援サービスの提供

URL ：https://zapath.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社zapath 広報チーム

E-mail：info@zapath.jp