ディップのスポットのバイトサービス「スポットバイトル」、顧客エンゲージメント基盤としてBrazeを採用。

Braze株式会社

顧客エンゲージメントプラットフォームを提供するBraze株式会社（本社：東京都港区、以下「Braze」）は、ディップ株式会社（以下「ディップ」）が運営するスポットのバイトサービス「スポットバイトル」において、マーケティング業務の効率化と高度化を目的として、Brazeが導入されたことをお知らせします。

導入検討の背景：リアルタイムな求人マッチングとマーケティング運用の課題

ディップは人材サービスとDXサービスの提供を通じて、労働市場における諸課題を解決し、「誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会」の実現を目指し、ユーザーファーストに基づく独自サービスを展開しています。同社の提供する「スポットバイトル」は、空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービスです。

同サービスにおいて求人と人材の精度の高いマッチングを実現するためには、適切なタイミングで情報を届ける「求人情報のリアルタイムな通知」が不可欠でした。また、施策のPDCAをスピード感を持って回すためには、開発専門の担当者を経由することなく、マーケター自身が柔軟に使いこなせる環境を整備することが求められていました。

こうした「スポットバイトル」ならではのビジネス要件を満たし、迅速な業務改善とマーケティングの高度化を実現するため、新たな顧客エンゲージメント基盤としてBrazeの導入を決定しました。

Braze採用の理由：短期バイトに不可欠なリアルタイム性と、AIによる使いやすさ

複数のマーケティングツールを比較検討した結果、ディップは以下の点を高く評価し、Brazeの採用を決定しました。

- リアルタイム性の高いコミュニケーション機能： 「スポットバイトル」のような短期バイト求人ビジネスでは、リアルタイムで求人案件を通知し、適切なセグメントに対して迅速にリーチできる配信システムが不可欠であり、Brazeのリアルタイム性が要件に合致しました。- マーケター主導でPDCAを回せる直感的な操作性： 高度なマーケティング施策を、マーケター自身が直感的に設定・実行できる操作性の高さが支持されました。これにより、ユーザーニーズに合わせた施策のPDCAを素早く回し、運用効率を大幅に向上できる点が評価されています。- 圧倒的なスピード導入： 約1ヶ月という短期間でチャネルを開通させる予定であり、迅速なオンボーディングによって早期に効果を創出できる点も評価ポイントとなりました。

今後の展望：基本的な運用の完遂から、高度なAI活用、そして他事業への展開へ

導入の初期段階では「当たり前のことを当たり前にできるようにする」ことを目標に、まずは作業効率の改善を目指します。さらに、「Connected Content」を活用して社内の別データと連携させた高度な運用を見据えるとともに、同社の他の事業やサービスへの横展開を含めたエンゲージメント戦略を強力に推進していく予定です。Brazeはこれらのディップの展望を支援してまいります。

スポットバイトルについて

「スポットバイトル」は、あなたにぴったりのスポットワーク・単発バイト・短期バイトが見つかるスポットのバイトアプリです。企業は働いてほしい時間や希望の条件を設定するだけで、条件に合ったワーカーと簡単にマッチングすることが可能です。履歴書や面接なしですぐに働くことができ、勤務終了後の企業からの評価に応じて時給に上乗せしたボーナスが支給される独自機能「Good Job ボーナス」を搭載しています。

ディップ株式会社について

ディップ株式会社は、人材サービスとDXサービスの提供を通じて、労働市場における諸課題を解決し、「誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会」の実現を目指して、ユーザーファーストに基づく独自サービスを展開しています。主要なサービスとして「バイトル」「スポットバイトル」「はたらこねっと」などの求人サービスのほか、DX領域における「コボット」シリーズなども提供しています。

Brazeについて

Brazeは、ブランドが「Be Absolutely Engaging(TM)」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。消費者の期待に応える優れた体験を通して、顧客と企業の双方に価値をもたらします。

「BrazeAI(TM)」は、AIモデルや機能をBrazeプラットフォームのあらゆる顧客接点に柔軟に組み込んで活用できる、先進的なインテリジェンス機能。これにより、マーケターは複雑な設定に悩むことなく、より高度かつ迅速な顧客エンゲージメントを実現できます。複数のチャネルをまたいだ最適なメッセージ送信や、顧客の行動に合わせたジャーニー全体の設計・実行はもちろん、AIによる自律的な最適化が、一人ひとりの顧客にとって最適なアクションを自動で判断し、実行します。Brazeは「単なる通知」を、心に響く「1対1の対話」へと昇華させ、マーケティングオートメーション(MA)のその先にある次世代のパーソナライズ体験を提供します。

日本国内では2020年の日本支社設立以来成長を続け、2026年開始時点で130社以上のお客様に導入いただいています。また、2026年には日本国内データセンターを開設、これにより、高いセキュリティ要件が求められる金融機関をはじめとするお客様への支援体制もさらに強固なものとなりました。

Brazeは業界アナリストからマーケティングテクノロジーのリーダーとして繰り返し評価されており、2025年のG2「Best of Marketing and Digital Advertising Software Product」にも選出されました。また、働きがいのある企業としてFortuneやNewsweekなどの各賞を受賞しています。ニューヨーク本社のほか、米州、欧州、アジア太平洋地域に15の拠点を展開しています。詳細は https://www.braze.com/jaをご覧ください。