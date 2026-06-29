業務認識型 AI-OCR「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」提供開始

クラフテクス株式会社

クラフテクス株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：山中 駿平）は、サイボウズ株式会社が展開するkintoneに対応したデータ連携サービス「DataSyncer(R) for kintone（データシンカー(R)）」の新しいラインナップ「DataSyncer(R) AI-OCR to kintone」を2026年7月15日より提供開始いたします。

本サービスは、注文書・請求書・納品書などの帳票PDFを、kintoneアプリのフィールド構成に合わせて読み取り、kintoneで使える構造化データとしてフィールドへ自動入力するクラウド型のAI-OCRサービスです。帳票ごとのテンプレート定義やマッピング設定は不要で、レイアウトの異なる帳票も1つのkintoneアプリにまとめて取り込めます。

背景：帳票PDFから構造化データへのラストワンマイル

帳票PDFから文字を読み取ること自体はAI-OCR技術によりこれまでも可能でしたが、読み取ったデータをkintoneのレコードにする「ラストワンマイル」には、１.帳票ごとのテンプレートをどう管理するか、２.読み取ったデータをどうkintoneのフィールドに入れるか、という2つの壁が残っていました。

- 運用負担化するテンプレート管理：「どの項目を、どのフィールドに入れるか」は帳票のレイアウトごとにテンプレートとして定義する必要があり、取引先が増えるたびに追加し、先方の書式が変わるたびに作り直しが必要です。このテンプレート管理コストが運用負担になり続けていました。- 経路が分断する kintone への取り込み：従来型のOCRは、読み取った結果を一旦CSVなどのファイルに書き出し、それを改めてkintoneに取り込む必要がありました。「OCR → CSV化 → kintoneへ登録」と、kintoneに届くまでの経路が一本につながっていませんでした。

読み取りはできても、テンプレート管理コストとkintoneへの取り込みの煩雑さから自動化を見送り、人手での入力を続ける現場も少なくありませんでした。読み取った先の「ラストワンマイル」をどう人手をかけずに越えるか。これが「帳票 × kintone」に残された最後の壁でした。

「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」とは

本サービスは、kintoneに最適化されたAIが、アプリのフィールド構成（フィールドの種類・選択肢・サブテーブルなど）を元に帳票PDFの内容を判断し、適切なフィールドへ自動入力するクラウド型のAI-OCRサービスです。AIがアプリ構成を理解する、つまり業務を認識することで、次の2つの課題を解決します。

テンプレート管理→ 不要に：あらかじめ帳票テンプレートを定義する必要はありません。kintone管理者が普段どおりに業務アプリを設計しておくだけで、業務単位（受注管理・請求管理など）に作成したアプリ構成そのものが読み取りの基準になります。

kintoneへどう入れるか→ 直接フィールドへ：読み取った内容は、CSVなどへの一時出力を挟まず、データシンカーがそのままkintoneのフィールドへ入力します。業務アプリにPDFを添付するだけで、検索・集計・通知に活かせる構造化データとして自動でkintoneへデータ登録されます。

kintoneに最適化したクラウド型AI-OCRサービス

これにより、帳票PDFの読み取りからkintoneレコード化までを、人手によるテンプレート管理やデータ入力なしに一気通貫で実現可能となります。

主な特長

「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」は、導入時の設定も日々の運用もシンプルなまま、AIに任せる範囲や入力の流れを現場に合わせて調整できる点が特長です。

異なるレイアウトも1つのアプリに

取引先ごとにレイアウトの違う帳票も、業務単位のアプリにまとめて取り込めます。「注文番号」「オーダーNo」「発注No」のような表記の揺れもAIが吸収し、同じフィールドへ集約。帳票が増えても、管理するアプリは1つのままです。

表記揺れを吸収して、１つのフィールドに登録セキュアな学習ループ修正はセキュアな学習ループへ

新しい取引先・仕入先の帳票も、最初の数件をkintone上で確認・修正するだけ。その修正内容は次回以降の同じレイアウトの読み取りに反映され、修正メンテナンスの手間を軽減します。

AIに入力させる・させないフィールドを、運用に合わせて指定

AIが入力するのは、あらかじめ指定したフィールドだけです。担当者名や承認状況のように人が手で入れたいフィールドや、自動計算されるフィールドは、AIの対象から外してそのまま残せます。AIに入力させるフィールドと、人が入れるフィールドを分けて運用できるので、安心して実行できます。

業務に合わせて、入力パイプラインを組み立て可能

現場のやり方に合わせて３通りの入力パイプラインを組み立てられます。いまある業務フローを大きく変えずに導入できます。

- 単体モード：ブラウザからkintoneレコードにPDFを添付- PDF統合モード：複合機・スキャナーと組み合わせて、kintoneへダイレクト登録（「データシンカー(R) PDF to kintone」）- メール統合モード：届いたメールの添付PDFがそのままkintoneへ（「データシンカー(R) メール to kintone」）業務に合わせてPDF帳票の入力パイプラインを構築

メールや複合機からの自動取込なら、ブラウザでPDFを添付する操作も必要ありません。届いた帳票が、ダイレクトにkintoneに入りAI-OCR処理が実行されます。

また、アプリのレコードにPDFが添付されると自動処理する仕組みにより、上記以外の入力経路（フォーム連携ツールなど）でレコードに添付されたPDFも、同じ仕組みでAI-OCR処理が走ります。

活用シーン

セキュリティ：安心してご利用いただくために

- 卸売業：販売店からの注文FAXを受注アプリへ：販売店ごとに異なるレイアウトの注文書がFAXで届く卸売業では、複合機が受信したFAXをそのままkintoneへ取り込み、AIが商品コード・数量・納品希望日を受注管理アプリへ入力。日々大量に届く注文FAXを手入力していた受注業務を自動化します。- 製造・建設業：仕入先の請求書を月末にまとめて処理：仕入先ごとにレイアウトが違う請求書PDFをメールで受け取り、月末にまとめて取り込み。AIが請求金額・支払期日・明細を支払管理アプリへ入力し、担当者は修正が必要なところだけ確認します。- 製造業：図面の表題欄・部品表を図面管理アプリへ：図面PDFには、図面番号・品名・材質・数量・リビジョンなど、構造化したい項目が表題欄や部品表にまとまっています。AIがこれらを読み取って図面管理アプリへ入力し、図番やリビジョンでの検索・管理が可能になります。

AIに帳票を読み取らせるうえで気になるのが、データの取り扱いです。本サービスは、次の仕組みでお客様の情報を守ります。

料金プラン

- AIモデルの学習に使いません：お客様の帳票データや修正履歴は、AIモデルのトレーニングには使用しません。AI基盤には、サイボウズ社の「kintone AI」と同じAmazon Bedrockを採用しています- 修正履歴は個社別に暗号化：修正履歴はお客様専用スペースに暗号化して保存され、他社データと混在しません。またPDFはメモリ上でのみ処理し、処理後は即時に削除します- 認証情報を自社サーバーに残さない：APIトークンはkintone上の設定アプリに保存され、処理のたびにkintoneから取得します。当社サーバーには認証情報のコピーを残しません

「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」は、初期費用100,000円・年間利用料120,000円（いずれも税別）でご利用いただけます。すでにデータシンカーシリーズを導入済みの場合、初期費用は無料です。

- 年間付与ページ数：5,000ページ（翌年繰越型）- 追加オプション：処理ページ追加（50,000円／2,000ページ）

全機能をお試しいただける無料トライアルもご用意しています。詳細は商品ページ(https://datasyncer.craftex.jp/ai-ocr)をご覧ください。

サイボウズ株式会社からのエンドースメント

サイボウズ株式会社はクラフテクス株式会社のkintoneに対応したAIサービス「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」の提供を心より歓迎いたします。「データシンカー(R) AI-OCR to kintone」は帳票PDFのデータを整形しkintoneに最適なデータとして登録することができます。手入力を大幅に減らすことで、お客様の業務改善が進んでいくことを期待しています。今後もお客様にとって価値あるご支援ができるように、協力体制を深めてまいります。

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己

今後の展開

本サービスがめざすのは、帳票の入力を自動化するだけでなく、これまで紙やPDFに埋もれていた情報を、kintone上で検索・集計・活用できる状態にすることです。手入力から解放された担当者は、確認や判断といった、人にしかできない業務に時間を使えるようになります。

これにより、お客様はCSV・メール・PDF・アプリ連携に加え、AI-OCRという新たな入口からも、帳票のデータをkintoneに集められるようになります。クラフテクス株式会社は今後も、「kintone × データ連携」領域に特化した製品開発を通じて、企業内に点在するあらゆるデータをkintoneに集め、活かせる環境づくりを進めてまいります。

クラフテクス株式会社について

会社名：クラフテクス株式会社（Craftex Inc.）

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階

代表取締役：山中 駿平

事業内容：kintone連携サービスの企画・開発・販売

主要サービス：DataSyncer for kintone（データシンカー）、NEKOTA for kintone

本件に関するお問い合わせ先

クラフテクス株式会社 info@craftex.co.jp

https://datasyncer.craftex.jp/